Primăria Municpiului Baia Mare anunță că începând cu ora 20:00, se vor executa lucrări de întreținere a carosabilului pe strada Independenței, pe tronsonul cuprins între zona Metro și ieșirea din oraș. Intervențiile vizează reparații prin plombări în scopul îmbunătățirii condițiilor de trafic rutier.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră temporară.