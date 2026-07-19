Controversații influenceri Andrew și Tristan Tate au fost arestați în SUA sâmbătă noapte după ce autoritățile britanice au anunțat că formulează noi acuzații împotriva lor, transmite BBC. Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie (CPS) a declarat că Andrew Tate este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și pentru alte infracțiuni legate de presupuse fapte criminale, inclusiv trafic sexual și pornografie infantilă.

Tristan Tate a fost pus sub acuzare pentru o faptă de agresiune sexuală, două fapte de viol și trei fapte de organizare sau facilitare a traficului în scopul exploatării sexuale.

Faptele respective ar fi avut loc între iulie 2010 și august 2017. Frații Tate au negat anterior orice abatere de la lege.

„Aceste decizii de punere sub acuzare au urmat primirii unui nou dosar cu probe de la Poliția din Bedfordshire și ridică numărul total al presupuselor victime din acest caz la șapte”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful Diviziei de Infracțiuni Speciale din cadrul Serviciului de Procuratură al Coroanei.

Autoritățile din SUA au confirmat pentru BBC că frații Tate au fost luați în custodie, în timp ce un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție al SUA a declarat că arestările au fost efectuate „în conformitate cu procedurile de extrădare”.

CPS a precizat în declarația sa că a solicitat din partea SUA extrădarea fraților, care au dublă cetățenie, britanică și americană. Un avocat care îi reprezintă pe frații Tate, Joseph McBride, a declarat că „o lume întreagă știe că Andrew și Tristan sunt nevinovați”, într-un comunicat emis sâmbătă seară, după arestarea acestora.

„Dușmanii lor o știu cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacați”, a continuat McBride, descriind noile acuzații din Marea Britanie drept o „lovitură politică”. El a susținut că noile acuzații au fost concepute pentru a contracara o acțiune de defăimare intentată de frați în SUA. „Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va vedea faptele și odată ce Departamentul de Justiție se va confrunta cu acest abuz flagrant de propria autoritate, Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați. America nu face treburile murdare și politice ale Marii Britanii”, a adăugat el.

În mai 2025, procurorii au confirmat o listă de 21 de acuzații cu care Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, se vor confrunta în cele din urmă în Marea Britanie. Se presupune că aceste infracțiuni ar fi avut loc între anii 2012 și 2016.

În 2024, Poliția din Bedfordshire a obținut mandate europene de arestare pe numele celor doi pentru a fi aduși înapoi din România, țară unde aceștia își au baza și unde sunt vizați de o anchetă penală.

În iunie, frații au pierdut un demers juridic prin care solicitau să afle numele acuzatorilor lor din Marea Britanie, după ce CPS a decis că este necesar ca numele presupuselor victime să rămână confidențiale până la începerea oficială a acțiunii în instanță.

Andrew Tate și Tristan Tate sunt acuzați în România, din 2022, că au înșelat mai multe femei în scopuri de exploatare sexuală, inclusiv minore. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost atrase prin simularea unor relații sentimentale, după care ar fi fost forțate să producă materiale pornografice. Andrew Tate este vizat și de acuzații de viol.

Cei doi au fost reținuți la sfârșitul lui 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar. În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul înapoi la DIICOT pentru refacerea rechizitoriului, după ce a constatat nereguli de procedură.

În urmă cu un an, toate mașinile de lux puse sub sechestru de DIICOT le-au fost returnate fraților Andrew și Tristan Tate, iar avocații lor au dezvăluit că procurorii români „au retras o parte dintre acuzaţiile formulate”.