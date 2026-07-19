Duminică, 26 iulie 2026, Biserica romano-catolică „Sfânta Treime” din Baia Mare va marca cea de-a șasea ediție a Zilei Mondiale a Bunicilor și Vârstnicilor, instituită de Papa Francisc în anul 2021.

Tema din acest an este: „Eu nu te voi uita niciodată” (Isaia 49,15), un mesaj care subliniază importanța grijii, respectului și recunoștinței față de persoanele vârstnice.

Cu acest prilej, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de la ora 11:30, bunicii și vârstnicii vor primi o binecuvântare specială.

De asemenea, Penitenciaria Apostolică a acordat indulgență plenară credincioșilor care participă la celebrarea liturgică și îndeplinesc condițiile obișnuite: spovadă sacramentală, împărtășanie și rugăciune pentru intențiile Sfântului Părinte. Această binecuvântare poate fi obținută și de persoanele bolnave, de cei care le îngrijesc, precum și de credincioșii care nu se pot deplasa, dar se unesc spiritual cu celebrările dedicate acestei zile.

Evenimentul reprezintă un moment de rugăciune și recunoștință pentru bunici și vârstnici, cei care, prin experiența și credința lor, contribuie la păstrarea valorilor familiale și creștine în comunitate.