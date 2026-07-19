În săptămâa care a trecut, peste 60 de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sarasău au participat la un instructaj de acordare a primului ajutor, susținut de Alina Roșca, instructor de prim ajutor al Crucii Roșii Române.

Instruirea a fost adaptată situațiilor operative cu care polițiștii de frontieră se confruntă în teren, punând accent pe intervenția rapidă și eficientă în cazurile care pot pune în pericol viața cetățenilor sau a personalului. Participanții au exersat identificarea principalelor tipuri de răni și afecțiuni, precum și manevrele esențiale de acordare a primului ajutor.

Până la finalul anului 2026, aceste sesiuni de instruire vor fi organizate pentru întreg personalul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, contribuind la consolidarea capacității de intervenție și la creșterea nivelului de pregătire al polițiștilor de frontieră.

Aceste activități reflectă colaborarea solidă și benefică dintre Crucea Roșie Română și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, un parteneriat construit pe încredere și preocuparea comună pentru protejarea vieții și sprijinirea persoanelor aflate în nevoie.

În cadrul acestui parteneriat, Crucea Roșie oferă, ori de câte ori este necesar, apă și sandwich-uri cetățenilor ucraineni depistați după trecerea ilegală a frontierei din Ucraina în România, contribuind la acordarea asistenței umanitare imediate.

Împreună facem comunitatea noastră mai sigură, demonstrând că solidaritatea și cooperarea dintre instituții pot face diferența atunci când oamenii au cea mai mare nevoie de sprijin.