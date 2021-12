O nouă acțiune nelegală și anticomunitară a operatorului de salubrizare Drusal, la scurt timp după ce eforturile Primăria Baia Mare de a scăpa orașul de gunoaie, prin angajații proprii, au început să se vadă clar în oraș. Șefii DRUSAL și-au pus angajații să ridice containerele de la centrele de colectare de prin Baia Mare, aceștia golind practic PE JOS gunoaiele din ele.

Polițiștii locali au fost sesizați în această dimineață de către mai mulți cetățeni care au observat scenele incredibile. La fața locului a ajuns și șeful Poliției Locale, Gheorghe Perian care a sunat la 112 solicitând și prezența celor de la Poliție. La scurt timp după, și-a făcut apariția Mihai Apan, șeful DRUSAL, care le-a oferit agenților o explicație… să-i spunem dubioasă. Mai exact, motivul pentru care angajații săi golesc mizeriile pe jos și ridică containerele este pentru a le igieniza.

“În cursul dimineții de azi, în jurul orei 08:00, am primit o informație despre faptul că mai multe persoane și o carosată, la platforma de deșeuri menajere amplasată pe .Aleea Olteniei în zona imobilului cu nr.4,golesc pubelele de deșeuri în interiorul și în afara platformei și că se pregătesc să le încarce în mașini. Am trimis la fața locului un echipaj de politisți locali de la circulație, care a constatat faptul că aspectele sesizate și informațiile primite se adeveresc. Polițiștii locali au trecut la legitimarea acestora și au constatat că sunt lucrători ai societății SC Drusal SA și au primit dispoziție de la domnul director general Apan Mihai. Am sunat personal la 112 și am anunțat că este posibil să fie comisă o infracțiune de furt de către angajați ai SC Drusal SA., care sustrag acele containere de la platformele de deșeuri de pe raza Municipiului Baia Mare”, ne-a declarat Gheorghe Perian, șeful Poliției Locale Baia Mare.

Suntem siguri că această acțiune de “igienizare” a firmei de salubritate nu are legătură cu faptul că ne aflăm tocmai înainte de Revelion și nici cu faptul că Primăria colectează mizeriile din oraș la foc continuu, ci este o pură coincidență, ori i-a apucat hărnicia de Anul Nou.

La fața locului a ajuns și directorul ADI Deșeuri Maramureș, Romeo Dobocan, care, de asemenea, le-a explicat celor de la Drusal că acțiunea lor e nelegală. Cu toate acestea, angajații DRUSAL au ridicat containerele de la toate cele peste 180 de platforme din oraș.

Între timp, așteptăm un punct de vedere oficial din partea Gărzii de Mediu cu privire la situația prezentată în videoclipul de mai jos. Potrivit surselor noastre, Primăria Baia Mare a sesizat Garda de Mediu.

Sursa ActualMM