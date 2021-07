Conform tragerii la sorți care a avut loc azi la sediul Asociației Județene de Fotbal Maramureș, ASCF Lăpuș R vs CS FC Suciu de Sus și AS Mireșu Mare vs CS Bradul Vișeu de Sus sunt meciurile din semifinalele Cupei României, faza județeană, ediția 2020/2021. Jocurile se vor disputa în 7 iulie, de la ora 18.00.

Sferturile de finală din Cupa României, faza județeană, sezon 2020/2021, s-au disputat miercuri, 30 iunie.

S-au înregistrat următoarele rezultate: AS Mireșu Mare – AS Zorile Moisei 5-3 (2-1), ASCF Lăpușul Românesc – CSO Minerul Baia Sprie 7-6 după loviturile de departajare (3-3 după timpul regulamentar de joc, 1-1 la pauză), AS Recolta Săliștea de Sus – CS Bradul Vișeu de Sus 1-3 (1-1), CS FC Suciu de Sus – ACS Salina Ocna Șugatag 3-2 (1-1). În urma acestor rezultate, AS Mireșu Mare, ASCF Lăpușul Românesc, CS Bradul Vișeu de Sus și CS FC Suciu de Sus s-au calificat în semifinale.