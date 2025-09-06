Născut pe 3 iulie 1995, la Băiuț, Maramureș, Raul Krausz este un mijlocaș central experimentat, cu forță fizică, inteligență tactică și versatilitate la mijlocul terenului.

A evoluat în ultimii ani în Ungaria, la cluburi precum Mezőkövesd, Pécsi MFC și BFC Siófok, adunând experiență importantă în ligile puternice de acolo.

Se remarcă prin echilibru, determinare și seriozitate, calități care îl vor ajuta să contribuie decisiv la obiectivele echipei.