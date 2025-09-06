Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a mers aseară la meci alături de adjunctul șefului misiunii ambasadei SUA în România, ambasadorul Mexicului în România și ambasadorul Canadei în România.
La meciul de fotbal dintre România și Canada de pe Arena Națională, Țoiu a băut bere și și-a făcut poze înainte de începerea partidei.
Țoiu s-a pozat în tribună având un pahar de bere în mână, o greșeală de imagine spun însă unii.
În timp ce o parte dintre internauți au criticat gestul, alții au fost de părere că ar fi fost de tolerat dacă prestația sa în funcția de ministru ar fi fost de bună calitate.
Ministrul Țoiu a fost recent în centrul atenției după o decizie catalogată de opoziție drept „o gafă unică în istoria diplomației!”
