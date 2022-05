⚽In data de 29.04.2022, s-a desfășurat partida de debut pe terenul din Săsar:

✅⚽ Prima repriza este controlata de cei de la Atletic având în vedere ca cei de la Smart Boys sunt în debut pe teren mare, fiind obișnuiți pe teren mic, în min 16 Atletic deschide scorul prin Tarabuta Lucian după o acțiune frumoasa, cei de la Smart Boys după mai multe încercări de oprire a contraatacului celor de la Atletic in min 22 o acțiune spre poarta vine cu un euro gol de la 35 de metri înscris de Mihasca Aurel, Smart Boys construiesc o acțiune dar este oprita printr-o recuperare la mijlocul terenului iar în minutul 30 înscriem al treilea gol prin Gherasim Ioan printr-o acțiune frumoasa în careul gazdelor, în continuare având multe alte ocazii de a marca reușind sa facem o repriza foarte bună, 3-0 la pauza.

✅⚽ A doua repriza intram pe teren sa mărim diferența scorului, după o ocazie ratata în minutul 47 marcam din nou prin Tărăbuță Lucian și scorul este de 4-0, după o acțiune bine construita Smart Boys înscrie primul gol în minutul 49 prin Raul Nan reducând din diferența 4-1, in minutul 52 după o acțiune frumoasa profitam de o bâlbâiala în careul celor de la Smart Boys și Bela Mario înscrie ducând scorul la 5-1, după alte câteva ocazii ratate înscriem din nou în minutul 54 prin Mihasca Ioan(6-1), ocaziile de a marca cresc iar în minutul 56 Bela Mario executa un corner prin care Marc Ovidiu înscrie și scorul este 7-1, in minutul 60 după o bâlbâiala in careul celor de la Atletic arbitru Cristi Sas dicteaza un henț iar diferența este scăzută prin penalty executat de Raul Nan, meciul încheindu-se cu scorul de 7-2.

A fost un meci frumos cu echipa gazda nou înființată care începe o noua experiența pe teren mare!

🔲👌Partida se încheie cu repriza a treia la o bere oferita de cei de la Smart Boys!

🗣️ Arbitrajul impecabil a fost oferit de către:

– Central – Cristi Sasu

– Asistenți – Patricia Span

– Pop Ciprian