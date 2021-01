Nu e nevoie să privim fotbalul feminin din România în profunzime ca să ne dăm seama că acest sport înseamnă doar pasiune. Pentru multe dintre practicantele din campionatul românesc recompensa acestei pasiuni nu se măsoară neapărat în bani pentru că relativ puține cluburi își plătesc jucătoarele. În loc de bani, bucuria de a juca și de a se antrena într-un colectiv unit înlocuiește fluturașul de salariu.

În campionatul românesc avem destule exemple de fete, la început de drum, care peste ani ar putea face parte din acest ”Hall of Fame” al fotbalului feminin. Dacă dovedește determinarea de acum, Adina Borodi ar putea face diferența. Despre ea vă povestim astăzi.

Adina Borodi are 16 ani și evoluează pe postul de atacant pentru U Olimpia Cluj. Are în palmares 2 titluri de campioană națională la junioare U15 în 2018 și 2019 și unul la senioare câștigat cu Olimpia la finalul sezonului 2018-2019. Originară din Baia Mare, Adina a mai jucat și pentru echipa locală, Independența, dar a avut apariții si sub tricolor pentru selecționatele U15, U17 și chiar cea de senioare.

Adina a făcut primul pas spre fotbal la vârsta de 9 ani, chiar în orașul său natal la echipa Independența Baia Mare. De fotbalul feminin a aflat de la o colegă care deja se antrena cu ”Domnițele Râului” iar până la legitimare a mai fost doar un pas. „Când am început să joc fotbal, mama nu era prea încântată, ținând cont de sportul pe care mi l-am ales, dar tata m-a încurajat din primul moment.”

Și-a luat angajamente destul de serioase față de acest sport încă de la o vârstă fragedă iar șansa de a face un pas înainte s-a ivit la un turneu de dezvoltare al FRF. Aici Adina Borodi a fost remarcată de reprezentanții clubului Olimpia care și-au manifestat interesul pentru jucătoarea maramureșeancă.

Transfer la 11 ani

Odată cu oferta Olimpiei a venit și conștientizarea faptului că iubește fotbalul atât de tare încât ar vrea să-și construiască o carieră din asta. „Deşi aveam o înclinaţie spre fotbal de mică, momentul în care mi-am dat seama că acesta este sportul pe care vreau să-l practic pe termen lung, a fost când am primit oferta de a juca la U Olimpia Cluj.”

Nu a fost ușor să aleagă, dar susținerea părinților a ajutat-o să se bucure de această oportunitate, să-și urmeze inima. „Părinţii au fost încantaţi şi m-au susţinut din primul moment.” Astfel, la doar 11 ani, Adina Borodi s-a mutat la Cluj, într-un oraș nou, departe de casă, de familie și de prieteni. „Faptul că am plecat de acasă la o vârstă destul de fragedă, respectiv 11 ani, într-un mediu nou, fără prieteni, părinţi sau persoane apropiate, a favorizat o oarecare maturizare a mea prematură. Însă, nu vă închipuiți cât de fericită am fost! Prin ce stări și emoții am trecut… .”

Pasul către schimbare

Conştientă de oportunităţile pe care le va avea odată ce va evolua la U Olimpia Cluj, Adina a făcut tranziția către noua echipă, plină de speranță. Despărțirea de vechea echipă nu a fost prea dificilă pentru tânăra fotbalistă, deoarece nu avea o relație prea apropiată cu coechipierele sale. Din acest motiv, a pornit spre Cluj cu inima deschisă și plină de nerăbdare să-și întâlnească noile colege.

„Deşi atmosfera din cadrul fostei echipe era una prielnică, despărţirea nu a fost una foarte grea, întrucât relaţia mea cu colegele n-a fost una apropiată, iar timpul petrecut în echipa băimăreană a fost destul de scurt.”

Cu toate acestea, Adinei i-a fost dificil să se acomodeze la Cluj, mai ales în primul ei an. Și deși i-a fost greu la început, totul s-a dovedit a fi mai ușor după ce s-a integrat în echipa clujeană și a luptat pentru fiecare rezultat obținut, după ce a înțeles că aici cerințele sunt diferite, ca și obiectivele, de altfel.

„Primul an a fost destul de dificil, fiind departe de casă, de familie, de cei dragi. Însă m-am acomodat destul de repede, m-am împrietenit cu colegele și am încercat să conturăm multe momente frumoase.”

Capitolul Olimpia

Își admiră toate coechipierele, pentru munca pe care acestea o depun şi pentru determinarea, ambiţia şi desăvârşirea de care dau dovadă. Acum, după 5 ani, Adina spune că U Olimpia Cluj reprezintă pentru ea o a doua familie, ţinând cont că majoritatea timpului și-l petrece acolo, cu excepția vacanţelor, pe care le dedică timpului petrecut cu familia.

E foarte mulțumită și cu progresul făcut și cu rezultatele pe care le-a avut în toți acești ani. Nu are deloc un program ușor, având antrenamente în fiecare zi, iar weekend-urile sunt destinate meciurilor și deplasărilor și simte că are nevoie să învețe să-și gestioneze mai bine timpul pentru a se ocupa de școală și mai bine.

Începuturile la echipa națională

Pentru Adina Borodi, debutul la echipa națională a fost unul neașteptat. Totul a început în anul 2017 când a participat cu echipa școlii ”Iuliu Hațieganu” din Cluj la ”Cupa Tymbark”. Evoluția pe care a avut-o pe parcursul acestei competiții a impresionat, iar la scurt timp a venit convocarea la echipa națională de junioare U15. Bucuria pe care a simțit-o atunci a fost fără margini. Munca pe care ea a depus-o de la 9 ani, tocmai începea să dea roade, dar această reușită nu a făcut-o decât să conștientizeze că din acel moment va trebui să muncească și mai mult.

„Nicidecum nu m-am gândit că această competiţie va fi o rampă de lansare pentru mine, dar acest lucru m-a motivat să muncesc mai mult şi să am mai multă încredere în mine.”

Cu pași mici, spre echipa mare

Doi ani mai târziu, a venit și convocarea la echipa națională de junioare U17, la care are în prezent șase selecții, printre care și o calificare la turul de elită al Campionatului European 2020. Din păcate atât turul de elită cât și turneul final au fost anulate de UEFA pe fondul pandemiei de Coronavirus.

Deși Adina iubește foarte mult fotbalul, au existat și momente când a vrut să renunţe, însă motivaţia de a ajunge la nivelul dorit, a ajutat-o să continue şi să muncească tot mai mult. Nu s-a mulțumit cu rezultatele de până atunci și a continuat să se autodepășească în mod constant, ceea ce i-a adus în cele din urmă și convocarea la lotul echipei naționale de senioare pentru meciurile cu Lituania și Croația.

„Convocarea la lotul naţional de senioare a fost o mare bucurie şi mândrie în acelaşi timp. Reîntâlnirea cu selecţionerul Mirel Albon m-a bucurat, iar sfaturile și încurajările sale n-au încetat să apară. ”

Goluri, rezultate și planuri pentru 2021

Deși e atacant, a împărtășit cu noi că nu ține o evidență a golurilor marcate, chiar dacă uneori își mai notează nereușitele. În schimb, consideră important fiecare gol marcat, fie că se întâmplă să înscrie într-un meci oficial sau la antrenamente și speră ca 2021 să fie tare generos din punctul acesta de vedere. „Nu mi-am propus un anumit număr de goluri în 2021, dar sper să fie cât mai multe.”

Totodată, Adina este foarte muncitoare și iubește foarte mult ceea ce face, iar recunoștința pe care o simte în ceea ce privește rezultatele și amintirile pe care le-a acumulat până acum în fotbal, sunt de neprețuit.

„Toate rezultatele din cadrul clubului mă fac mândră, rezultate care s-au transformat în câteva momente de neuitat: în 2018, când am câştigat Campionatul Naţional de junioare U15 și în 2019, când am câştigat titlul de campioană a Ligii 1 Feminin. De asemenea, în 2020, am avut şansa de a juca în Champions League. Îmi doresc să joc cât mai mult în naționala de senioare a României și să ajung la un club mare din Europa cum ar fi Juventus, PSG sau oricare alt club cu renume.”

Educația pe primul plan

Caracterizată de părinți ca fiind „un copil puternic, matur pentru vârsta pe care o are și responsabil”, Adina consideră că principalul ei atuu atât pe plan personal cât şi profesional este răbdarea. În timpul liber preferă să se odihnească și să petreacă timp cu familia și prietenii, iar când este acasă se joacă FIFA. Urmărește fotbalul din străinătate atunci când îi permite timpul liber rămas, însă nu are o jucătoare preferată. În ceea ce privește școala, Adina este foarte responsabilă: „Nu pot să zic că este uşor, dar încerc să le îmbin pe amândouă, iar până în momentul de faţă am reuşit cu succes.”

Ce îi rezervă viitorul Adinei? Nimeni n-ar putea da un răspuns clar, cert e că toți pașii pe care aceasta i-a făcut până acum duc pe un drum frumos și plin de provocări. Se va ridica tânăra fotbalistă maramureșeancă la nivelul așteptărilor? Doar urmărind-o vom putea ști!

fotbalfemininromania.ro