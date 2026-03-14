Marile Premii de Formula 1 din Bahrain (10-12 aprilie) şi Arabia Saudită (17-19 aprilie) vor fi cel mai probabil anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Mai multe surse au declarat pentru Reuters că un anunţ, văzut ca fiind doar o chestiune de timp, este aşteptat cel târziu luni, termenul limită fiind 20 martie pentru transportul echipamentelor care trebuie duse în Bahrain din motive logistice.

Televiziunea Sky Sports, care deţine drepturile de difuzare în Marea Britanie, unde îşi au sediul majoritatea celor 11 echipe, a declarat că un anunţ oficial va fi făcut până duminică seară.

Atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului continuă, în timp ce dronele şi rachetele iraniene au lovit unele capitale din Orientul Mijlociu, inclusiv Manama (Bahrain), unde majoritatea personalului echipelor urma să fie cazat în hoteluri.

Formula 1 se desfăşoară în China în acest weekend pentru a doua rundă a sezonului, după deschiderea din Australia, weekendul trecut.