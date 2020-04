Cine s-ar fi gandit la asta? Romanii din diaspora, folositi electoral la alegerile prezidentiale castigate de Klaus Iohannis, pregatesc actiuni chiar impotriva lui Klaus Iohannis, pe care il acuza de abuzuri comise cu ocazia masurilor luate in pandemia de coronavirus, scrie m.luju.ro.

Astfel, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul propriu si pe pagina de Facebook, Partidul Diaspora Romana anunta ca urmeaza sa fie initiat un proces national colectiv, in paralel cu formularea unor plangeri penale, sesizarea CCR si sprijinirea actiunilor Avocatului Poporului. In acest sens, toti cei care s-au confruntat cu abuzuri din partea autoritatilor romane sunt indemnati sa isi prezinte cazurile, astfel incat sa fie intreprinse demersurile necesare.

Prezentam comunicatul Partidului Diaspora Romana:

“Class Action impotriva Guvernului Romaniei si a Presedintelui Iohannis

Membrii Partidului romanilor din strainatate si al familiilor si prietenilor acestora din tara – PDR – precum si toti cei care se identifica cu demersurile in desfasurare enumerate mai jos sunt rugati sa ne semnaleze cazurile in care se considera victime ale abuzurilor generate de conduita Guvernului Romaniei prin primul ministru Ludovic Orban si ministrii in functie sau deja schimbati si de catre Presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis.

Demersul declansat cuprinde:

1. Sesizarea penala in vederea cercetarii si a pedepsirii autorilor infractiunilor impotriva cetatenilor Romaniei in perioada crizei epidemiologice cauzate de raspandirea virusului SARS-CoV 2, infractiuni savarsite din postura de purtatori ai autoritatii publice in care populatia si-a investit speranta, increderea, taxele, impozitele si contributiile sociale.

2. Sustinerea demersului prezentat in Memoriul SCA Piperea si Asociatii adresat Avocatului Poporului privind exceptia de neconstitutionalitate din dispozitiile O.U.G. 32/2020.

3. Sesizarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pentru discriminarea pe criterii politice a cetatenilor romani din tara fata de cei din strainatate in cazul votului pe durata a trei zile pentru alegerile prezidentiale din 2019.

4. Sesizarea CCR prin institutia Avocatului Poporului pentru repetatele incalcari ale Constitutiei de catre Presedintele in functie Klaus Werner Iohannis si de catre Guvern, pe perioada pandemiei si pe perioada imediat anterioara, demers necesar in conditiile recidivei in privinta acestor fapte, savarsite inca de la preluarea de catre Klaus Werner Iohannis a primului sau mandat de Presedinte al Romaniei, in 2014.

5. Demararea unui PNC, Proces National Colectiv, de tip Class Action, contra Statului roman si a reprezentantilor sai efemeri, pentru toate daunele materiale si morale cauzate de faptele ilicite savarsite de respectivele entitati, atat in perioada pandemiei, cat si in perioada imediat anterioara.

Toti cei care se considera victime ale abuzurilor enuntate mai sus sunt rugati sa ne semnaleze cazurile lor individuale sau de grup pe https://partiduldiaspora.ro pentru a putea proceda la indeplinirea procedurilor legale impuse de actuala conjunctura sanitara, sociala si economica urmand ca fiecare dintre solicitanti sa fie contactat pentru pasii de urmat”.

m.luju.ro