Nenorocirea s-a produs în jurul orei 23.00. Un apel la 112 anunța un accident grav, în dreptul complexului comercial Carrefour Vulcan, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că o șoferiță de 24 de ani „ar fi efectuat virajul la stânga, din parcarea complexului pe Șoseaua Progresului, intrând în coliziune cu o motocicletă, condusă de un bărbat în vârstă de 27 de ani”.

Impactul a fost devastator. Motociclistul a fost aruncat prin aer câţiva metri, iar motorul s-a aprins, arzând în proporție de 90%.

„Eu am frânat, vă daţi seama, pentru că mi-era frică că dacă am prins apă, şi aşa am prins un pic de apă, o să cad şi eu. După care am văzut doar foc şi am văzut pielea albă pentru că i-a zburat geaca, i-a trecut peste cap în momentul în care a căzut”, a declarat un martor.