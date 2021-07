Șunea Sara, Oltean Lorena-Ioana şi Covaci Miruna-Maria sunt duble campioane naţionale pe echipe de juniori la şah clasic şi blitz, precum și medaliate cu argint la şah rapid la categoria “fete sub 10 ani”.

În perioada 12-20 iulie 2021 s-au desfășurat la Iași Campionatele Naționale de șah pe echipe de juniori la categoriile de vârstă: 8,10,12,14,16,18 și 20 de ani.

Clubul de șah ,,Tinerii Lei Baia Mare” a fost reprezentat de echipa de junioare: Șunea Sara, Oltean Lorena-Ioana şi Covaci Miruna-Maria, care a reușit o performanță incredibilă : a obținut trei medalii naționale, pentru prima dată în istoria clubului de șah Tinerii Lei Baia Mare! Cea mai prețioasă dintre ele este aurul la șah clasic.

Pe lista de start a competiției s-au prezentat echipe de la Cs Universitar de șah București, Micul Șahist Iași, Acs Logic Delta Tulcea, Cs Politehnica Iași și Acs Cotnari Chess Academy. La sfârșitul competiției, echipa de fete s-a impus cu 6 victorii din 6, adjudecându-și titlul de campioane naționale pe echipe de juniori la categoria “fete sub 10 ani”.

Performanța este cu atât mai remarcabilă întrucât municipiul Baia Mare nu a mai fost reprezentat de foarte mulți ani de vreo echipă de juniori la Campionatele Naționale, iar Clubul de șah ,,Tinerii Lei Baia Mare’’ este înființat doar de patru ani.

În prezent, fetele aparțin Clubului de șah ,,Tinerii Lei Baia Mare’’ și sunt pregătite de instructorii de șah Griga Lucian Adrian și Negrea Iulian Eugen; Șunea Sara Maria fiind de asemenea pregătită de GM Lucian Miron.

Tot în acest an au avut loc, în perioada 5-12 mai 2021, la RIN Grand Hotel din București, Campionatele Naționale individuale pentru copii (8-12 ani) la șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegări, unde Clubul de șah băimărean a participat cu 6 copii. Și aici, Șunea Sara Maria a reușit să fie dublă medaliată: două de bronz la şah clasic şi blitz, iar Pop-Popescu Andra-Elena a reușit să obțină bronz la dezlegări.



Trebuie menţionate și alte realizări importante ale copiilor din clubul de șah: Savu Mihai-Andrei (sub 8 ani – locul 14 șah clasic), Mureșan Marian-Gabriel (sub 10 ani – locul 8 șah clasic), Năsui Andrei-Cătălin (sub 10 ani – locul 15 șah clasic) și Petcu Ina (sub 10 ani – locul 14 șah clasic).

Informaţii furnizate de Negrea Iulian Eugen – Lucian Adrian Griga