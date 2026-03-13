Publicul iubitor de artă este invitat duminică, 15 martie, de la ora 18:30, în foaierul Teatrul Municipal Baia Mare, la vernisajul Expoziției Naționale de Linogravură „Printmania”, organizată de Școala Populară de Artă Baia Mare.

Expoziția, ajunsă la ediția a VII-a, va putea fi vizitată în perioada 15–29 martie, reunind lucrări de linogravură semnate de artiști din întreaga țară. Curatorul expoziției este prof. Postumia Rus.

Seara dedicată artei va continua de la ora 19:00, în sala studio a teatrului, cu spectacolul „Viața secretă a tablourilor – Cetatea de la Huszt”, care spune povestea unui tablou special realizat în anul 1896 de pictorul Simon Hollósy.

Lucrarea a fost comandată în 1896 de comitatul Maramureș și este considerată „kilometrul zero” al constituirii Școlii Băimărene de Pictură, moment care l-a adus pe artist înapoi la Baia Mare, după 17 ani petrecuți la München alături de elevii săi.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la o seară dedicată artei, istoriei și frumuseții, în care publicul va putea descoperi atât creații contemporane de grafică, cât și povestea unui tablou emblematic pentru tradiția artistică băimăreană