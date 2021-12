Colegii de la Recorder.ro au publicat în 17 noiembrie 2021 un reportaj cutremurător realizat în Munții Maramureșului, la Ocolul Silvic Poienile de Sub Munte. În reporter, inginerul silvic Florin Tăut a scos la iveală furtul de masă lemnoasă din zona respectivă. Bătut, amenințat cu moarte, amenințat de colegi – nimic nu l-a determinat să închidă ochii la ceea ce s-ar întâmpla pe fondul forestier administrat de OS Poieni.

Noi am săpat puțin mai mult și am aflat motivele pentru care șeful OS Poieni dar și ginerele lui ar vorbi în cercul lor de amici despre faptul că ei nu vor avea probleme. Ca să întărim cele auzite vă redăm transcrierea unei discuții telefonice înregistrate de inginerul silvic Florin Tăut. La celălalt capăt al ”firului” era Vasile Țiudic (angajat al OS Poieni, ginerele lui Nuțu Șofronici – șeful OS Poieni).

Vasile Țudic: Ce te interesează pe tine dacă am eu am trimis molidul sau nu am trimis molidul?

Florin Tăut: Pentru că eu am primit o sesizare…

V.Ț: Ce sesizare ai primit?

F.T: Că…

V.Ț. Că?

F.T: Că nu a mai ajuns molidul în curte la Ocol.

V.Ț. Și unde-i molidul? Dacă nu o ajuns

F.T: Păi nu știu. Aia i-am întrebat: Băi Petrică care-i treaba?

V.Ț: Am vândut molidul, da? Tu ce ești? Tu ești agent de contatare? Agent de infracțiuni să cauți unde-i molidul?

F.T.: Da eu sunt agent constatator, într-adevăr!

V.Ț: Unde scrie?

F.T: În fișa postului.

V.Ț.:Vai de mine și de mine, mă. Cine ești tu?

F.T: Eu sunt șef de district, la Districtul I și IV

V.Ț: O să fi șef de district în Borșa. Eu îți garantez că o să fii tu șef de district în Borșa. Eu ție o să îți demonstrez, Florin, că o să fii șef de district în Borșa .

. F.T: De când o să fiu?

V.Ț: Pentru că tu ești un mare, mare escroc”

Florin a continuat în reportajul Recorder: ”Mi-o zis că dacă nu-mi văd de treaba mea, a lăsat de înțeles că el ar avea influențe și ar putea să mă mute la Ocolul Silvic Borșa, la 60 km”

V.Ț: Ascultă-mă bine. Îți demonstrez că eu o să te mut la Borșa, măi jinarule "

” De ce vorbește ginerele șefului OS Poieni așa de ușor? Greu de spus. Oare nu cumva faptul că fiul șefului cel mare ar fi ofițer al Serviciului Județean de Protecție Internă (SIPI) Maramureș încadrat direct în anul 2006? SJPI Maramureș este serviciul secret al Ministerului de Interne, clădit pe fosta structură a SIPI, arhicunoscut sub denumirea de ”Doi și-un sfert”.

Nu acuzăm pe nimeni, doar putem și noi o întrebare. Să fie doar o simplă coincidență? Nu suntem noi în măsură să spunem. Însă cei abilitați au posibilitatea să facă minime verificări și să ne ofere un răspuns. Pe care bineîneles îl vom publica.