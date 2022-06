Săptămâna trecută, in data de 13 iunie ne-am întâlnit la Biserica catolică pentru un moment de rugăciune, pentru a ne reaminti un eveniment trist de acum 50 de ani din istoria Comunei Băiuț, mai precis, vestea dureroasă că preotul romano catolic Bokor Sandor a dispărut.

Dispariția părintelui lui a lăsat o mare tristețe în rândul credincioșilor, deoarece doar peste câteva zile urma să vină la Băiuț episcopul Marton Aron pentru o mare serbare religioasă.

Se știe ca instaurarea regimului totalitar comunist, în prima jumătate a secolului XX și până la înlăturarea lui în anul 1989, a dus cu sine o limitare a drepturilor cetățenești, în special în ceea ce privește libera exprimare, a proprietății private și ceea ce a fost mai dureros, libertatea de exprimare religioasă.

În perioada respectivă unele religii au fost chiar interzise, iar celor puține care au mai fost acceptate le-a fost limitata exprimarea liberă. Biserica era sub un anumit control iar preoții trebuiau să se autocenzureze în discursurile lor.

Mulți episcopi și preoți și-au găsit sfârșitul în închisorile comuniste de la Sighetu Marmației, Aiud sau Jilava sau au fost duși în lagărele de muncă forțată de la Cavnic, Baia Sprie, Canalul Dunăre – Marea Neagră sau în Delta Dunării, la Periprava.

A fost o perioada grea. Preoții care erau deja în vizorul securității încercau să se retragă în parohii din localități mai izolate cum era și comuna Băiuț și unde își continuau opera de scriere a lucrărilor despre libertatea omului.

Din păcate, organele de represiune erau permanent în acțiune, căutând motive de înlăturare a fețelor bisericești considerate incomode pentru regimul comunist instaurat.

Una din personalitățile bisericii romano-catolice din Transilvania și care a păstorit pentru o perioada perioada mare de timp, aproximativ 30 de ani comunitatea catolică din Băiuț a fost preotul martir Bokor Sandor.

Născut la data de 15 iunie 1915 la Brașov a urmat școala catolică din orașul Târgu Secuiesc, apoi a absolvit Liceul catolic din Miercurea Ciuc. Și-a continuat studiile în domeniul religios absolvind Facultatea de teologie romano-catolică din orașul Alba Iulia.

A fost preot în mai multe localități ca Remetea și Cetățiua în județul Harghita, și Lemnia în județul Covasna. O perioada a fost preot și în orașul Târgu Mureș.

Dar ceea mai mare parte din viață a petrecut-o ca și preot în comuna Băiuț unde a slujit comunitatea romano-catolică de aici până în ultima zi respectiv în 12 iunie 1972. Părintele Bokor Sandor a găsit la Băiuț o comunitate foarte religioasă, știut fiind că minerii erau foarte credincioși.

În mină se găseau la intrare săpate în stâncă mici altare pentru rugăciune unde minerii se închinau înainte de a începe lucrul.

Fiind o localitate multietnică, ecumenismul s-a manifestat la Băiuț poate mai mult decât în alte locuri, iar preotul Bokor Sandor a slujit în aceeasi biserică în care au slujit și alți preoti de altă confesiune.

Nu avem voie să dăm uitării acest trist eveniment, deoarece constituie o adevărată lecție de istorie și astfel de lucruri nu trebuie sa se mai repete.

Il cunostea toata lumea. Era duhovnicul tuturor. Era duhovnic chiar si pentru o parte din credinciosii satului Poiana Botizii, care dupa cum se stie, a fost si este un sat de ortodocși. El n-a facut diferenta intre religii. Pentru el toti erau CREDINCIOSII LUI DUMNEZEU. Era respectat de toata lumea. Impunea respect pentru ca și el respecta pe toata lumea. Era preotul iubit de toata lumea.

Cand nu era la biserică, era la credincioși acasă, rugându-se pentru cei bolnavi si in suferință.

Scriu cu mare emoție despre preotul Bokor Sandor pentru ca l-am cunoscut personal. Eram copil si faceam orele de religie la biserica din Băiuț cu preotul ortodox, Ivanciuc Nuțu. În aceeasi biserică, intr-o altă cameră, preotul Bokor Sandor făcea orele de religie cu colegii mei de școală care erau romano-catolici. Ne întâlneam cu drag, pentru că avea pentru noi numai cuvinte frumoase. De mici copii, eram cu toții mereu împreună.

Datoria noastră, indiferent că suntem preoți, primari, profesori sau oameni de rând este aceea de a fi MODEL pentru copiii de azi care vor deveni adulții de mâine.

Suntem datori să fim vrednici in comportament si atitudine si să intărim unitatea de conviețuire dintre credincioșii acestei comune pentru ca ea să reziste in timp.

De-a lungul anilor, noi oamenii de-aici ne-am format familii mixte, români, maghiari, germani, polonezi si alte naționalitați si ne-am rugat atâția ani, in aceeasi biserică, si ne-am ințeles. E mare lucru acest nivel de ințelegere intr-o comunitate. Ne-am rugat impreună, dar am si fost mereu impreună.

Ne-am întâlnit la biserică pentru a-i aduce recunoștință si admirație acestui preot martir care merită laudă mare.

Schingiuit, maltratat si intemnițat, trupul părintelui Bokor a fost găsit abia în noiembrie, înecat în apele Brațului Chilia din Delta Dunării.

Părintele Bokor Sandor este acum în Împărăția cerurilor, de unde suntem convinși că ne veghează cu bunătatea și cu lumina pe care le-a adunat pe Pământ !

Bunul Dumnezeu să-l odihnească in impărăția sa!