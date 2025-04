Erik are 22 de ani, este pompier șieste și de cinci ori campion național, de cinci ori vicecampion național și dublu vicecampion european la skandenberg, la categoria sa de vârstă.

Este un tânăr ambițios care și-a descoperit pasiunea pentru acest sport în jurul vârstei de 16 ani, când actualul său antrenor a văzut în el un potențial campion. Fiind cel mai mic de acolo, întreaga echipă a clubului unde se pregătește l-a susținut și l-a încurajat, iar munca și motivația lui au făcut din el un campion, într-adevăr.

”La început mi-am propus să trag de mine, să muncesc pentru a-i ajunge din urmă pe colegii mei. Mai apoi, am văzut că munca mea dă roade, cu fiecare medalie câștigată, dar și experimentând înfrângerea, am fost mai motivat să mă antrenez, atingând performanțe la care nici nu mă gândeam.”

Cât despre visul său de a deveni salvator, Erik spune că meseria de pompier l-a fascinat dintotdeauna, însă nu a îndrăznit să-și urmeze visul de la bun început. Vârsta de 20 de ani a fost cea la care, cu determinare, și-a propus să-și schimbe viața și să își urmeze calea. Astfel, în anul 2023 a absolvit Școala de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, fiind încadrat la Detașamentul de Pompieri ”Cpt. Marchiș Adrian” din Baia Mare, unde face parte și din echipa de scafandri a inspectoratului. A îndrăgit mereu ideea de a ajuta și salva oameni aflați în situații dificile, iar acum, de când a experimentat pericolul real cu care se confruntă pompierii în timpul intervențiilor, dar și satisfacția trăită la finalul fiecărei misiuni încheiate cu succes, tânărul nostru coleg mărturisește, fără ezitare, că își iubește meseria, iar decizia de a urma această vocație a fost printre cele mai bune de până acum.

„Un lucru este cert, succesul și împlinirea nu vin niciodată fără efort, este nevoie de curaj pentru a începe, determinare pentru a continua și multă muncă pentru a reuși.

Suntem recunoscători pentru faptul că tineri, precum Erik, decid să își dedice timpul și eforturile spre a practica această meserie nobilă. Ei conferă o plus-valoare echipelor de salvatori cărora li se alătură și siguranță comunităților în care activează.

Lui Erik îi transmitem sincere felicitări pentru cea mai recentă performanță a sa, obținerea locului al II-lea la brațul drept și a locului al III-lea la brațul stâng, la categoria Tineret-80 kg, la Campionatul Național de Skandenberg, care s-a defășurat luna aceasta în București.

Noi ne reamintim că nu e prea târziu să ne îndeplinim visurile, să încurajăm bunătatea și să susținem curajul celor care aleg să se pună în slujba oamenilor. Nu sunt niciodată prea mulți oameni de bine, nici prea mulți salvatori”, spun reprezentanții ISU Maramureș.