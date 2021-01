Caz șocant în Maramureș, după ce o şcoală postliceală sanitară din Baia Mare își obligă elevii să se vaccineze, pentru a-și putea îndeplini orele de practică. Se pare că elevii au fost informaţi personal, prin intermediul unui e-mail în care se specula că dacă nu se vaccinează împotriva COVID-19, nu vor putea intra în spitalele din judeţ pentru a face practică.

SECRETARA, RĂSPUNZĂTOAREA PRINCIPALĂ

Directoarea unităţii de învăţământ confirmă existenţa documentului, însă aruncă vina pe secretară, cu toate că actul oficial îi poartă numele și semnătura. În tot acest timp, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş s-a sesizat, deschizând o anchetă.

Elevă: „Am fost puţin sceptică în privinţa mail-ului. Nu mi s-a părut normal să fim condiţionaţi să ne vaccinăm.”

Daniel Michi, reprezentantul studenţilor medicinişti: „Erau efectiv constrânşi, adică şantajaţi. Poate cineva este alergic şi nu oricine poate să facă vaccinul. Fiecare imunizare contează, dar asta nu trebuie să fie obligatorie.”

Directoarea unităţii de învăţământ recunoaşte existenţa documentului, dar deși îi poartă numele și semnătura, susține că nu l-a redactat ea, dând vina e secretară.

Sincron Mioara Tănase, director şcoală: „Mailul s-a transmis de la secretariat. Din exces de zel, a fost introdus şi acel alineat. Am revenit şi am am transmis tuturor elevilor şi profesorilor faptul că vaccinarea nu este obligatorie. Merge la vaccin cine vrea.”

Elev: „Ştiau doar colegii care au sunat să întrebe dacă este o obligativitate sau nu, pentru că nu s-a revenit asupra mail-ului.”

INSPECTORATUL A DEMARAT O ANCHETĂ

Situaţia a ajuns şi în atenţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, însă doar după ce jurnaliştii au cerut o serie explicaţii.

Sincron Anca Minodora Costin Hendea – inspector şcolar general ISJ Maramureş: „Nu cred că e cazul să începem cu sancţiunile, ci cu dialogul. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat şi trebuie să le dăm o şansă şi elevilor şi profesorilor şi de acolo şi din celălalte şcoli din Maramureş să se vaccineze, dar decizia le aparţine.”

Sincron Rareş Pop, director DSP Maramureş: “Este absolut răspunderea dânsei. Ea a decis ca aşa să scrie mailul, dar consider că nu a făcut un lucru bun.”