De mii de ani românii consideră codrul fratele lui. În ultimii 30 de ani, lucrul acesta e doar cu vorba. În fapt, pădurile care îi apărau pe români de vânt sau secetă, de dușmani sau furtuni, au căzut sub tăișul topoarelor sau lamele drujbelor. De treci codrii de aramă… Nu mai auzi nicio glăsuire a pădurii de argint. Dar auzi zgomot de lamă de topor sau motor de drujbă! Glăsuire sub care au căzut și cad falnicii arbori ai pădurilor României. Din Maramureș în Moldova sau din Secuime la Suceava pădurea nu mai sângerează. Nu mai are ce! Pădurea arde de-a dreptul! Și nimănui nu îi pasă!

Am zis că mai rău nu se poate, dar iată că Miorița sau Baltagul în care ciobanii se omorau pentru turme se transformă în crimele din zona silvică în care pădurarii sau oamenii care iubesc verdele pădurii sunt omorâți la ceas de seara fără pic de milă sau compasiune umană. Mână în mână cu polițiștii, procurorii și judecătorii, ucigașii de pădure taie fără milă de zeci de ani din pădurile patriei. Și dacă cumvă cineva le conturbă afacerea din care le ies milioanele folosesc bătaia și, mai rău, în ultima vreme armele!

Tabloul sinistru al zonelor care ar trebui să poarte pădurile noastre, defrișate la cel mai oribil mod ne fac să ne gândim la cât de expuși am devenit în fața fenomenelor meteorologice ce se abat asupra noastră. Furtunile, dezastrele naturale, apariția zonelor de deșert în România nu îi interesează pe borfașii pădurilor. Camioanele încărcate cu lemnul românesc pleacă spre gările unde sunt încărcate în trenuri sau în porturi unde pe calea apei pleacă spre țări străine de unde se întoarce în România sub forma de mobilier sau alte produse finite cu plus valoare și pe care noi dăm mulți bani!

În acest timp, unii pădurari, șefii din silvicultură, patronii firmelor de exploatare a lemnului și alți bugetari cu tangențe pe zona silvică își ridică case și își cumpăra mașini scumpe, fac averi pe crimele împotriva pădurii. Dar nimeni nu zice nimic! Doar când mai apare câte o crimă, când câte un om al pădurii este ucis, apar discuții în spațiu public. Crime care lasă în urmă orfani și văduve, familii distruse! Dăm din cap și postăm ceva pe facebook după care nu ne mai interesează. Mergem mai departe. Pădurile continuă să ardă! Oamenii pădurii continuă să fie bătuți și omorâți! Furtunile se transformă în tornade! Oamenii devin mai indiferenți și mai nepăsători! Responsabilii devin mai corupți și mai mânjiți cu sânge pe mâinile lor murdare de banii furați din pădurile României!

Atenție! Arde pădurea!

Ciprian Rădulescu