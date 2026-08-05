Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș, organizează luni, 10 august, o campanie de donare de sânge, adresată atât personalului medical, cât și tuturor celor care doresc să contribuie la salvarea de vieți.

Acțiunea va începe la ora 08:00 și se va desfășura în cadrul Structurii de Spitalizare de Zi din incinta Spitalului Județean. Reprezentanții unității medicale subliniază că fiecare donare poate face diferența pentru pacienții care au nevoie urgentă de transfuzii și îi îndeamnă pe băimăreni să se alăture acestei inițiative.

„Fiecare donare de sânge înseamnă o nouă șansă pentru un pacient. Împreună, putem salva vieți!”, este mesajul transmis de organizatori.

Campania își propune să atragă cât mai mulți donatori și să contribuie la completarea rezervelor de sânge, atât de necesare în activitatea medicală de zi cu zi. Un gest simplu poate însemna o șansă la viață pentru cei aflați în suferință.