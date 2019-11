O echipă de filmare Netflix și activiștii de mediu care îi însoțeau prin pădurile din Banat a fost agresată de tăietorii ilegali de lemne.

Potrivit unei postări pe Facebook a organizației Agent Green, echipa de filmare a Netflix, care lucrează pentru documentarul „Broken”, și ecologiștii care îi însoțeau prin pădurile de pe Valea Cernei, au fost agresați. ”Arborii din pădurile seculare din mijlocul parcului naţional Domogled au ajuns o mobilă ieftină pe toată Planeta şi decepţionează consumatorii.

‘Broken, este serialul Netflix care va fi difuzat în 190 de ţări începând cu 27.11. În episodul despre păduri, echipa Neflix şi Agent Green au fost agresate de tăietorii de lemne. Am scăpat cu bine toţi şi vom scoate adevărul la lumină despre monştrii care se ascund în spatele unei piese de mobilă ieftină”, este mesajul transmis de organizaţia Agent Green. Echipa Netflix, ajunsă în România, l-a contactat aici pe Gabriel Păun, activist de mediu la Agent Green, o organizaţie non-guvernamentală implicată activ în combaterea furtului de lemn din zona Banatului.

„A fost o vizită cu peripeții încă de la început. S-a întâmplat ca, atunci când eram în mijlocul parcului național Domogled-Valea Cernei, am dat nas în nas cu niște tăietori pe care îi prinsesem cu trei luni înainte: tăiau ilegal și erau ajutați de un angajat al ROMSILVA. Probabil că m-au recunoscut, probabil că erau spiritele inflamate, pentru că le-am făcut denunț la poliție și s-a deschis un dosar penal în acel sens, dar nu așa, imediat, ci după ce am escaladat, pentru că poliția locală a încercat să acopere cazul și doar când am escaladat la Inspectoratul General al Poliției și Județean din zona respectivă și la Garda Forestieră s-a constatat”, a povestit Gabriel Păun.

„În momentul în care m-au văzut cu echipa, nici n-au stat la vorbe, au tăiat repede un arbore gros peste drum în față, unul în spate și ne-au barat drumul. Într-o clipă, noi eram practic ținuți acolo împotriva voinței noastre”, a relatat incidentul Gabriel Păun.

”Broken” grupează mai multe documentare realizate de creatorii seriilor ”Rotten” şi ”Anthony Bourdain: Parts Unknown” pentru platforma Netflix.

Grupajul de reportaje de investigaţie expune fraude, fenomene de corupţie şi neglijenţă care marchează unele dintre cele mai cunoscut produse din lume. Seria ”Broken” abordează mai multe de produse şi afacerile necurate din spatele lor. Printre acestea se numără cosmetice, ţigările electronice, mobila şi industria produselor din plastic. Premiera serialului este programată pe 27 noiembrie.

Sursa Libertatea

Foto arhivă