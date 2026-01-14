După luni de misiune, cea mai grea luptă s-a încheiat: așteptarea! Acasă. Acolo unde uniforma se oprește și emoția începe! După șase luni petrecute departe de casă, în Republica Centrafricană, militarii Detașamentului de Protecția Forței – Rotația a V-a s-au întors acasă.

„Am fost și eu alături de cei care i-au întâmpinat și pot spune sincer: a fost unul dintre acele momente care nu se uită. Am văzut emoția din ochii soțiilor, ai iubitelor, ai părinților și ai familiilor care au așteptat, zi după zi, cu inima strânsă. Revederea a fost tăcută pentru unii, cu lacrimi pentru alții, dar pentru toți a fost profundă. Sunt clipe în care înțelegi, dincolo de vorbe, ce înseamnă sacrificiul și ce preț are liniștea noastră de acasă. Le port un respect profund tuturor militarilor noștri și recunoștință sinceră familiilor care i-au susținut în tăcere. Știu că nu este ușor să pleci, dar nici să aștepți nu este. Bine ați revenit acasă. Maramureșul și România vă sunt recunoscătoare”, spune Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Cei 30 de militari ai Batalionului 813 Infanterie „Maramureș” au reprezentat România cu onoare, disciplină și profesionalism, într-un mediu extrem de dificil. Aprecierea venită din partea generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, care a spus clar că acest batalion a fost cel mai bun dintre toate cele participante în misiunea din Africa Centrală, spune totul despre nivelul lor.



Prezența prefectului Florian Sălăjeanu, a colonelului Ciprian Balica și a locotenent-colonelului Mihai Drâmbărean a arătat respectul cuvenit pentru acești oameni și pentru munca lor. Dincolo de ceremonii și discursuri, cel mai puternic mesaj a venit din îmbrățișările familiilor.