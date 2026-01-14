Un locuitor din Cicârlău semnalează probleme grave legate de deszăpezirea străzilor din comună, acuzând lipsa intervențiilor pe anumite artere, în ciuda avertismentelor transmise de autorități. Cetățeanul atrage atenția asupra riscurilor majore pentru siguranța rutieră, în special pe străzile în pantă, și solicită primarului o verificare mai atentă a modului în care este respectat contractul de deszăpezire.

„Era prea frumos să fie adevărat. Am văzut postarea domnului primar, să evitam parcarea mașinilor pe carosabil pentru a nu împiedică curățarea străzilor de zăpadă. Laudabil, dar numai atât. Azi (marți – nr) 13.01 2026, după doua zile în care a nins destul de mult, iar pe str. Nicolae Sabău era imposibil de circulat cu o mașină normala. (se pare ca nu este singura stradă.) Domnule primar, încercați sa verificați periodic cum își fac datoria cei care au semnat contractul de deszăpezire, pentru că încrederea nu pare a fi de bun augur.

(Aveți o monstră de stadă necuratată de zăpadă, dar probabil la plată se decontează). Este o stradă în pantă, dacă nu se intervine în mod responsabil se pot produce accidente foarte grave”, scrie locuitorul,