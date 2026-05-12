La data de 11 mai a.c., în intervalul orar 09.30-14.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cavnic au organizat și executat o acțiune împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român.

Polițiștii au acționat pe principalele artere de circulație din localitate în scopul reducerii riscului rutier și a accidentelor de circulație, produse pe fondul defecțiunilor tehnice.

Pe parcursul desfășurării activității s-a urmărit starea tehnică a autovehiculelor prin verificarea:

• Sistemului de reducere a zgomotului și emisiilor poluante;

• Sistemului de frânare;

• Mecanismului de direcție;

• Instalației de iluminare/semnalizare și echipamente electrice;

• Existenței și autenticității seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor;

• Sistemului de rulare (punți, roți, anvelope și suspensie);

• Legalității montării și utilizării luminilor de altă culoare sau intensitate;

• Corectitudinii datelor din certificatul de înmatriculare și corespondenței acestora la caracteristicile autovehiculului condus;

• Valabilității inspecției tehnice periodice;

• Aplicării tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate.

Mai multe autoturisme au fost oprite și verificate, iar ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 15 sancțiuni contravenționale în cunatum de aproximativ 7.000 de lei.

Șapte autovehicule, care nu prezentau siguranță pe drumurile publice, au fost oprite din a circula. Astfel, polițiștii au aplicat măsura reținerii certificatelor de înmatriculare.

Acțiuni de acest fel se vor desfășura în continuare în scopul impunerii respectării normelor legale care reglementează circulația vehiculelor pe drumurile publice, respectiv pentru conștientizarea persoanelor cu privire la riscurile la care se expun atunci când conduc autovehicule care nu corespund normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere.