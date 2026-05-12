În seara zilei de 11 mai a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina și cei din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus – Formațiunea Rutieră au fost sesizați să intervină pe D.C. Valea Porcului, în localitatea Vișeu de Jos, în cazul unei autoaccidentări.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, un tânăr de 29 de ani, care se deplasa pe bicicletă, pe D.C. Valea Porcului din Vișeu de Jos, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, s-a dezechilibrat si a căzut în albia unui pârâu.

În urma evenimentului, a rezultat vătămarea corporală a tânărului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,17mg/l alcool pur in aerul expirat.

În cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Polițiștii reamintesc:

Conducerea unei biciclete sau a trotinetelor electrice sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive constituie contravenție, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind regimul circulației pe drumurile publice.

Pentru încălcarea acestei prevederi, polițiștii aplică o sancțiune a cărei valoare este cuprinsă între 1.215-1.620 lei.