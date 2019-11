In acest moment in urma achizitiei facute de Serviciul Public Judetean Salvamont Maramures gratie bugetului 2019 aprobat de Consiliul Judetean Maramures baza materiala medicala s-a imbunatatit substantial.

Salvatorii montani au primit in dotare echipamente profesionale cu care vor putea face fata patrularilor preventive, interventiilor si situatiilor medicale deosebite.

Este vorba in primul rand despre achizitia a 5 defibrilatoare automate complexe… despre atele vacumatice si saltele vacumatice, despre targi lopata si targa carbon , despre KED -uri( dispozitive medicale de extractie din locuri greu accesibile).

Totodata s-au achizitionat o serie de produse necesare activitatii Salvamont.

„Multumim Consiliului Judetean pentru intelegerea necesitatii dotarii la cele mai ridicate standarde a Salvamont Maramures…sunt echipamente care ne usureaza si ne vor face posibile reusitele in viitoarele interventii.

De asemenea multumim Presedintelui Consiliului Judetean dl Gabriel Zetea pentru sustinerea continua pe care ne-a aratat-o de la inceputul infiintarii Salvamont Maramures.

Ne bucuram sa avem alaturi de noi oameni profesionisti din cadrul Consiliului Judetean Maramures care de-a lungul ultimelor luni ne-au sfatuit si indrumat in toate demersurile noastre, iar aici dorim sa multumim in mod special distinselor doamne Adriana Petrut si Lacrimioara Podut.

Le multumim tuturor celor care ne-au ajutat si ne ajuta in demersurile noastre de a face din Salvamont Maramures un serviciu public de elita !”, spun salvamontiştii maramureşeni.