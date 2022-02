Marţi, 15 februarie a.c., polițiștii Secției 4 Leordina, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit și identificat în trafic trei bărbați care au comis infracțiuni la regimul rutier.

În jurul orei 16.00, aflându-se pe D.J. 187, în comuna Repedea, au oprit pentru control un autoturism, condus din direcția comunei Poienile de sub Munte. Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,85mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Centrul de Permanență Ruscova în vederea recoltării de probe biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele acestuia sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În jurul orei 21.00, în centrul comunei, un alt autoturism a fost depistat de polițiștii Secției 4 Leordina, condus de un tânăr de 18 ani din Repedea.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.