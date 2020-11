„USR a câștigat voturi și a intrat în Parlament promițând Transparență și Profesionalism, promițând să fie ALTFEL. Din păcate erau doar vorbe goale”, scrie pe Facebook Doru Oprea, fost membru USR, protestatar din Piața Victoriei rănit grav la picior în august 2018.

Am plecat din USR dupa 4 ani pentru ca gruparea ce a capturat partidul se comporta la fel ca pesedistii, excludea membri pentru delict de opinie, era surda la orice cerere de transparenta a banilor publici, incalca statutul si regulile bunului simt promovand oameni in functii fara sa aplice criteriile ce le trambita la tv.

”Am fost in USR si am crezut atunci, in 2016, ca noi putem face ceva, am crezut ca oamenii mai au principii si valori (multi vor lesina de ras acum), am crezut ca noi vom putea reda speranta oamenilor ca politica poate fi altfel. USR a castigat voturi si a intrat in Parlament promitand Transparenta si Profesionalism, promitand sa fie ALTFEL.

In 2019 m-am intalnit in Franta cu Cristian-Mihai Dide si i-am povestit prin ce trecea partidul, i-am zis ca multi oameni pleaca scarbiti din cauza celor care conduc discretionar partidul si nu dau socoteala nimanui pentru nimic, ii spuneam atunci ca daca asa se comporta in interior asa vor face si cand vor ajunge la putere. Nu m-a crezut, referitor la cheltuirea banilor publici a zis ca legea ii obliga sa faca publice cheltuielile pentru ca e vorba de banul contribuabilului, a fost circumspect si a spus: “Uite, Doru, le fac eu o cerere ai vei vedea ca vor raspunde”.

Nu stiu ce s-a mai intamplat apoi dar am aflat din presa ca USR e actionat in instanta pentru ca refuza sa faca publice numarul angajatilor si salariile aferente. Am zambit si mi-am zis: – Am avut dreptate. Procesul s-a terminat, USR a pierdut definitiv procesul dar refuza sa puna in executare o decizie a Curtii de Apel Bucuresti astfel ca Dide e nevoit sa angajeze un executor judecatoresc pentru a-i obliga SA RESPECTE LEGEA.”