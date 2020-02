Încă un sportiv de elită din Maramureş ne-a părăsit. Culturistul Laszlo Kovacs a decedat în noaptea de 23/24 februarie după ce a pierdut lupta cu o boală necruţătoare.

„Din păcate, astăzi am pierdut un PRIETEN. Unul dintre cei mai principali și devotați oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Tipul de om obiectiv care emana seriozitate în jurul lui, un adevărat performer pentru care „nu pot”, „nu știu” sau „nu fac”….nu au existat. László J. Kovács a fost și va rămâne un CAMPION, de care Dumnezeu a avut nevoie luându-l prea repede dintre noi neținând cont că avea doar 48 de ani. La ultima vizită pe care i-am făcut-o la spital, la plecare m-a chemat înapoi de pe hol să mă ia în brațe și să îmi spună cât de mult am însemnat eu pentru el. A fost unul dintre cele mai dureroase momente ale vieții mele, pentru că știam că de fapt….își lua rămas bun de la mine 😓, iar eu nu mai puteam face nimic pentru el.

Din respect și dragoste prietenească pentru Laci, anunț oficial că începând cu acest an vom organiza o competiție specială care ne va aminti de un om extraordinar, „MEMORIALUL LASZLO KOVACS”. Dormi în pace om bun”, a postat pe pagina de socializare Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness.