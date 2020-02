Samuela Rigo, o motociclistă din Satu Mare, a ajuns în stare critică, după un accident de circulaţie produs în iunie 2019 în Baia Sprie.

Cum se simte ea astăzi? Iată postarea sa pe pagina de socializare

„Daca ar fi sa fac rezumatul ultimelor luni…cam asa ar arata. 3 luni de stat in pat doar pe spate…1 luna in scaun cu rotile +1 in care am invatat sa stau in picioare si sa merg din nou. Toate astea avandu-i langa mine pe cei de la Spitalul Jud. din Baia Mare ATI si Ortopedie si pe cei de la Polaris Medical Cluj Napoca. Oameni profesionisti si dedicati muncii lor (si foarte dragi mie❤),care m-au ajutat sa ma ridic din nou,desi dupa primele operatii mi s-a spus ca nu se stie daca voi mai putea merge vreodata.

Dar astazi este vorba despre ultimele 3 luni si despre Bogdan Tartan. Imi amintesc cand am vorbit prima data despre asta si mi-ai spus ca e o provocare pt tine. Era la fel si pentru mine. Nu stiam niciunul ce va urma. Eram complet atrofiata, abia mergeam, muschii mei existau doar in vis, articulatiile erau praf, nervi si terminatii nervoase strivite pe alocuri, operatii inca nevindecate, multiplele fracturi de oase se simteau aproape la fiecare miscare si nu in ultimul rand multe kg in plus care presau pe oasele rupte si imi provocau durere. Erau greu de dat jos avand in vedere limitarea mea fizica.Daca cineva mi-ar fi spus ca dupa doar 3 luni voi putea alerga atatia km si voi putea face cam tot ce faceam inainte…as fi spus ca nu stie ce vorbeste. Dar uite ca se poate atunci cand tragi tare si ai pe cineva care te impinge de la spate si lupta impreuna cu tine. Multumesc ca ai dus mereu totul la limita maxima si ai tras de mine! Bogdan Tartan,the best Personal Trainer 💪💪💪”.