Ioan Godja-Ou, unul dintre cei mai în vârstă maramureșeni și un personaj emblematic al județului nostru a trecut la cele veșnice, la vârsta de 102 ani.

Ioan Godja-Ou s-a născut la câteva luni după Marea Unire, în anul 1919, în satul Văleni, comuna Călineşti, într-o familie cu şase copii – patru băieţi şi două fete. A urmat şcoala primară în satul natal după care a absolvit şcoala profesională agricolă de la Bocicoiu Mare. Cel dintâi loc de muncă l-a avut la minele aurifere de la Budeşti, după care a lucrat la flotaţia centrală din Baia Mare. Cinci ani a petrecut, ulterior, în armată, în Ungaria. A fost pe front de trei ori în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar pericolul de a fi omorât l-a urmărit în permanenţă. S-a confruntat cu frigul năprasnic al Rusiei, cu foamete, frici, dar amintirile îi sunt încă vii. Mai mult, le povesteşte cu plăcerea de a fi un incontestabil şi chiar norocos supravieţuitor. „Prima dată am fost în Transnistria. Pe urmă, pentru că frontul s-a dus înainte, ne-am retras la unitate (în Ungaria).

S-a format un regiment în Nyiregyhaza care să plece la front. Atunci s-a făcut un spital de tabără care să ajute bolnavii şi răniţii din război. Aşa am ajuns până la Cotul Donului (Rusia, n.r.) unde, la 12 kilometri în spatele frontului, am făcut un spital”, îşi aminteşte Ioan Godja-Ou. Scăpat cu viaţă din atacul asupra frontului de aici şi lăsând în urma sa un consătean pe nume Ion Nemeş, vălenarul a reuşit să ajungă singur, pe jos, la Kiev. „Am plecat de acolo care cum am putut, dar a rămas un coleg din sat, Nemeş Ion, şi eu nu ştiu cum am scăpat. Era ger, noapte, am găsit o casă şi am stat acolo până o venit gazdele (…) după multe oprelişti am ajuns într-un loc unde am găsit, sub un târnaţ, un soldat mort, i-am luat arma şi aşa am mers până în Kiev, pe jos”, povesteşte ţăranul scriitor.

A apucat să scrie 4 cărți şi mai avea alte două în lucru: „Cuvinte despre satul meu Văleni-Maramureş”; „Văleni-Maramureş. Tradiţie şi actualitate”; „Văleni-Maramureş. Viaţă, istorie, puritate” și „Izvoarele minerale Feredeauă. Văleni-Călineşti”.

Sincere condoleanțe familiei!”, arată reprezentanții Muzeului Maramureșean.