Recent, doi dintre dansatorii Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” – Tudor Duli Babici și Andreea Ardelean – s-au reîntors din Bulgaria cu premii importante.

Mai exact, cu marele premiu la competiția „Momak Lyulin” și cu locul III la Festivalului Internațional de Folclor „Vitosha”.

„Ansamblul „Transilvania” a primit o invitație la cea de-a 26-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Vitosha” din Sofia, Bulgaria. Trebuia să meargă cineva pentru solo duet. O parte dintre colegi, inclusiv doamna director, au fost plecați în America, alții au fost prinși cu spectacole prin județ, iar eu și Andreea am fost aleși să mergem la concurs. Am stat o săptămână în Bulgaria.

Au fost, în total, 15 țări participante. Turneul nu a fost chiar așa de ușor. În fiecare zi am avut câte-o reprezentanție. Am avut paradă (cea mai lungă a fost de trei ore și am dansat de patru ori în cadrul ei), am dansat prin centre comerciale, am mers și în alte orașe mici de lângă Sofia și am dansat, am avut workshopuri, am avut și un stand cu produse românești ș.a.

Am participat și la un concurs, „Momak Lyulin”, doar că acolo participanții din toate țările au fost amestecați între ei. Eu am nimerit cu o fată din India. Partenera mea Andreea a fost cu un băiat din Irak. Au fost mai multe probe, iar în final am rămas doar trei perechi. A urmat o nouă probă, iar în urma acesteia am fost anunțat că eu am obținut marele premiu.

Iar la concursul de dans din cadrul Festivalului Internațional „Vitosha” am obținut cu Andreea premiul III.

Mulțumim doamnei director Iuliana Maria Dragoș, Ansamblului Folcloric Național Transilvania pentru susținere și încredere!” – a declarat, pentru DirectMM, Tudor Duli Babici.