Medicul Flavia Groșan o apreciază pe Viorica Dăncilă, fost premier al României.

”Doamna asta, superbatjocorită, Viorica Dancilă, s-a descurcat foarte bine la președenția CE. O să-mi spuneți că a avut consilieri foarte buni. O să vă spun că da și este meritul ei că i-a ales. Asta înseamnă poziția, extrem de importantă, de consilier. De la ținută, accesorizare, până la discurs și acțiune. Trebuie să-ți pui în evidență omul pe care îl păstoreșți. Câți știu să facă onest asta? P.S. Citeam cu ceva ani în urmă la ce antrenamente dure, epuizante, era supus Băsescu înaintea unor prezentări de către consilierii lui. Dar nici nu-l luai prin surprindere. Da… a fi consilierul cuiva. Ce onoare!”, scrie medicul Flavia Groșan pe Facebook.

Fostul premier Viorica Dăncilă a revenit în atenția publică după funcția obținută la BNR. Viorica Dăncilă a fost numită consultant de strategie al guvernatorului BNR Mugur Isărescu.

„Angajarea face parte dintr-un context nou. România forţează, acum, în perioada care va urma, intrarea în zona EURO. Pentru asta, BNR are nevoie de cinci birouri pe care le înfiinţează acum şi care se vor ocupa exclusiv de relaţiile internaționale care să faciliteze drumul României către zona EURO. În momentul de față, doamna Dăncilă nu este decât un nume care a intrat în această selecţie printre foarte multe nume care vor lucra în birourile respective şi se vor ocupa de deschideri de uşi pentru ce facem noi aici, gândurile noastre şi realizările noastre să fie cunoscute în Europa. Doamna Dăncilă va lucra în unul din cele cinci birouri care se vor ocupa de economia verde. Dânsa are expertiză. Singurul criteriu pentru angajările în aceste birouri este expertiza. Este nevoie de oameni cu experienţă şi cu legături. Doamna Dăncila are legături puternice în această a zonă a economiei verzi”, a spus Adrian Vasilescu, consilier BNR, la Antena 3.

Viorica Dăncilă urmează să înceapă programul de la data de 1 iunie 2021.