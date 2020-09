„Doamne, de-i îngădui,

Să mai slujesc oamenii

Eu ție îți făgăduiesc

Că de ei o să grijesc

Și faptele așa le-o fa,

Ca să pot dormi noaptea

Cam făcut un jurământ,

Să-mi apăr Pământul Sfânt”

Matei Godja – 2020

Continuarea este aici: https://www.youtube.com/watch?v=b3RNA8aeamA&list=RDb3RNA8aeamA&start_radio=1&ab_channel=AlexandruPop

Așa da! Un exemplu adevărat de mesaj electoral. Nu e vorba de persoană, ci e vorba de e a făcut și mijlocul prin care a ales să-și promoveze interesul. Bravo, Matei Godja! Meritați aprecieri pentru ceea ce ați făcut și modul în care ați făcut. Ați ales să vă promovați satul prin candidatura dumneavoastră, să promovați oamenii pe care-i conduceți, inclusiv județul și vă stimez pentru asta!

Alți candidați zic despre județul nostru că e precum Teleormanul, aducând doar acuze și vorbind în necunoștință de cauză! Poate unii dintre acești alții candidează pentru funcții mai importante sau au în momentul de față, funcții prin care ar putea susține județul nostru, dar n-o fac. Poate din comoditate, pentru din incapacitate, poate din frustrare pentru reușitele altora.

Nu e vorba de politică aici, nu e vorba de partide, de alianțe, de voturi, e vorba de gândirea unor oameni care vor să ne conducă. Acel tip de gândire prin care se plănuiește să le arăți că sunt vai de capul lor și dacă vei ajunge să-i conduci, să le poți dovedi că orice gest mărunt, e o mare realizare.

Ăștia sunt politicienii zilelor noastre și noi, oamenii de rând, ne alegem conducătorii dintre ei! Nu avem de ales! Sau avem! Îi putem susține pe cei pe care considerăm că merită și putem încerca să-i facem mai buni! Putem merge la vot, e dreptul nostru, dar mai putem face ceva. Putem să ne responsabilizăm candidații, să-i provocăm la discuții și să le propunem soluții reale pentru mediul în care trăim, nu doar minciuni fără sens. Nu suntem doar un vot, suntem o opinie, un element important al mediului în care trăim. Fie că e vorba de București, de Baia Mare, fie că e vorba Șomcuta Mare sau Oncești, toți vom ajunge la 2 metri sub pământ, dar cât timp suntem în viață, putem să ne punem amprenta asupra comunei, județului și țării noastre! Dacă ar reuși toți să-și pună amprenta cum a făcut-o domnul Godja în Oncești, cred că am trăi într-o țară mai bună, chiar și în Teleormanul cu care ne compară pnl-istul Neluțu Bogdan!