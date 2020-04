O uriasa diversiune menita sa-i profite din plin presedintelui Klaus Iohannis (foto alaturi de liderii asa-zisului „Tinut Secuiesc”) a fost lansata pe piata in ultimele 24 de ore. Ne referim la diversiunea intitulata “Autonomie pentru Tinutul Secuiesc”, potrivit Lumea Justiţiei.

De marti seara, 28 aprilie 2020, intreaga Romanie vorbeste despre un singur subiect: Camera Deputatilor a adoptat tacit autonomia Tinutului Secuiesc. Stirea s-a rostogolit pe mai toate canalele media, fiind prezentata aproape identic. Totul miroase insa a operatiune mediatica bine pusa la cale, cu doua scopuri: in primul rand, sa distraga atentia de la enormitatile debitate de Klaus Iohannis in conferinta de presa de marti seara; iar in al doilea rand, sa ii ofere lui Werner ocazia de a poza din nou in salvator al Romaniei si de a lansa un nou atac la adresa PSD, parte a amplului plan al presedintelui privind distrugerea principalului partid de opozitie, astfel incat el, Iohannis, sa puna mana pe intreaga putere.

Camera Deputatilor a constatat adoptarea tacita a proiectului de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc in sedinta din 23 aprilie 2020. Adica in urma cu sase zile. Nimeni nu a observat acest lucru, nimeni nu a discutat despre aceasta problema pana marti seara, 28 aprilie 2020, cand publicatiile au dat in serie breaking news-ul ca autonomia Tinutului Secuiesc a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor. Curios: scandalul a izbucnit imediat dupa conferinta de presa a lui Klaus Iohannis in care acesta a facut afirmatii revoltatoare si cand a recunoscut, practic, faptul ca el este cel care conduce Romania, Guvernul PNL fiind doar o marioneta: “Deci, repet, nu exista nicio divergenta, nicio falie si nici nu am de gand sa las sa apara asa ceva, fiindca, asa cum am lucrat acum, s-a vazut ca autoritatile din Romania, cu toate problemele lor, venite si din trecut, si din lipsa de resurse, s-au miscat bine. Si, daca imi permiteti, este cu totul si cu totul altceva decat pe vremea guvernelor pesediste, cand eu spuneam una, ei faceau alta si a pierdut Romania. Acum castigam cu totii”.

Diversiunea a facut uitat delirul lui Iohannis

Stirea privind autonomia Tinutului Secuiesc a venit asadar fix in momentul in care presedintele Klaus Iohannis era pur si simplu calcat in picioare de romani pe Facebook din cauza declaratiilor facute in stil dictatorial la conferinta de presa. Dovada sunt reactiile de pe Facebook. Ei bine, odata cu propagarea stirii privind autonomia Tinutului Secuiesc, aproape nimeni nu a mai vorbit despre delirul lui Iohannis de la conferinta de presa. Discutiile s-au mutat automat catre “ruperea” Romaniei, prin acordarea de autonomie pentru Tinutul Secuiesc. In concluzie, un prim efect al asa-zisei stiri, vechi de o saptamana aproape, a fost ca aberatiile si excesele de putere ale lui Klaus Iohannis au fost date uitarii.

Vadim s-a intors

Asa cum afirmam mai sus, a existat insa si un alt efect al stirii privind autonomia Tinutului Secuiesc. Efect care i-a profitat din plin din nou presedintelui Klaus Iohannis. Concret, in presa aproape in totalitate inregimentata in aparatul de propaganda al lui Klaus Iohannis au fost lansate atacuri la adresa PSD si a liderului social-democrat Marcel Ciolacu, care au fost scosi vinovati pentru adoptarea proiectului de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc.

In paralel, Klaus Iohannis a folosit acest scandal pentru a poza din nou in salvatorul Romaniei si pentru a se napusti iarasi asupra PSD, prin atacuri ce fac parte de fapt din planul iohannist de distrugere a principalului partid de opozitie, PSD, astfel incat presedintele sa puna mana pe intreaga putere.

Iohannis a iesit intr-o scurta declaratie de presa, miercuri, 29 aprilie 2020, ocazie cu care, din cauza declaratiilor halucinante facute, multi dintre noi am avut impresia ca il vedem din nou pe Corneliu Vadim Tudor. In acest sens, Klaus Werner Iohannis a mers pana acolo incat, pe modelul “intelegerilor secrete cu evrei”, a acuzat PSD ca (atentie!) da Ardealul ungurilor:

“Jó napot kívánok, PSD!

Este incredibil, dragi romani, ce se intampla in Parlamentul Romaniei. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga tinutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD! Este incredibil ce intelegeri se fac in Parlamentul Romaniei! in timp ce noi, eu, Guvernul, celelalte autoritati ne luptam pentru vietile romanilor, ne luptam ca sa scapam de aceasta pandemie, PSD, marele PSD, se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor.

Jó napot, Ciolacu! Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orbán, in schimbul acestei intelegeri? Vedeti, dragi romani, asta inseamna o majoritate toxica, majoritatea toxica pesedista. De aceea, dragii mei, se intelege acum poate mai bine de ce am vrut alegeri anticipate. Eu nu mai vreau ca problemele importante ale natiunii sa fie hotarate de PSD. Eu nu mai vreau ca aceasta majoritate toxica pesedista sa hotarasca impotriva Romaniei si impotriva romanilor. Este inadmisibil asa ceva si, pana sunt eu Preşedintele Romaniei, o astfel de lege nu va exista!”.

Continuarea pe m.luju.ro