Dublă fericire la superlativ: Doi iubiți artiști din Maramureș care alcătuiesc o familie frumoasă, Ionuț Bledea și Diana Cârlig, părinți de gemene!

Bucurie minunată în familia celor doi artiști din Maramureș, Ionuț Bledea și Diana Cârlig. Aceștia vor deveni curând părinți de gemene. Anunțul a fost făcut de ei.

„Părinți de gemene! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceasta Mare Binecuvântare! Și vă mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis o mulțime de mesaje și comentarii frumoase, am simțit ca va bucurați împreuna cu noi!”, arată artista Diana Cârlig.

Cei doi au publicat și un emoționant mesaj pentru viitoarele lor fiice. „Darul și minunea noastră! Ne-am dorit, am visat, ne-am rugat iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu miracolul vieții înmulțiind bucuria și dăruindu-ne nu una, ci doua minuni, doua fetite! Doamne, Îți mulțumim din toată inima pentru bucuria pe care o trăim in aceste clipe! Iar vouă, minunilor va spunem ca va iubim din suflet și va mulțumim ca ați ales sa fim noi părinții voștri. Brațele noastre va așteaptă iar inimile noastre sunt pline de iubire infinita de când am aflat ca vom fi părinți! DA !!! noi vom fi părinții voștri și abia așteptăm sa va strângem in brațe și sa va creștem in bucurie,in dragoste curată, în bine , cu binecuvântarea Lui Dumnezeu! Cu siguranță aceea va fi cea mai frumoasa zi din viața noastră! Cu drag și iubire, mami și tati!”, arată cei doi artiști.

Acum, când mai o despart câteva zile până ce va naște, artista a mai transmis un mesaj absolut minunat: „Mă minunez continuu, iar uimirea asta se citește pe fața mea de aproape noua luni, de când port zilnic cu mine trei inimioare!

Cel mai mare dar ceresc 🙏🏻🤍🤍!”

Sursă foto: Facebook/Diana Cârlig