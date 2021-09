Sâmbătă, 25 septembrie 2021, a avut loc evenimentul de deschidere al celui de-al 30-lea an cercetășesc la Baia Mare. Asociația Cercetașii Munților se află în an jubiliar, „fapt ce va fi marcat în lunile octombrie-decembrie 2021 prin diferite activități specifice, care se vor organiza în funcție de posibilități, ținând cont de normele sanitare în vigoare”, ne explică părintele Angel Zareczki, coordonator și spiritual al asociației.

Programul zilei de sâmbătă s-a deschis cu tradiționalul careu organizat pe Câmpia Tineretului din Baia Mare, unde a fost prezentată tema tema spirituală a anului cercetășesc: „Da- ul vostru sa fie Da……” (Mt 5,37), s-au făcut saluturile specifice, înscrierea anuală și s-a prezentat programul zilei. Cercetașii s-au deplasat în pădurea din Coruia unde au luat parte pe parcursul zilei la un joc complex de descoperire a istoriei cercetășiei din diverse tari, descoperirea spiritului creștin și a vieții creștine propuse prin cercetășie, au mâncat împreună, pe patrule, au participat la Sfânta Liturghie și la veghe, iar spre seară s-au reîntors bucuroși la casele lor.

S-au pus bazele unui nou an plin de drumeții și aventuri, un an cu foarte multe provocări, mai ales că jubileul cadă în timp de pandemie, fapt ce nu permite întrutotul realizarea calendarului de activități, pe care asociația în are anual foarte bine pus la punct. Este ceea ce ea vrea sa transmită părinților care decid că aceasta este un parcurs educativ adaptat pentru copiii lor: organizarea și munca este fundamentul succesului!

De asemenea, cercetașii învață, prin poveste, că acțiunile lor trebuie să fie în așa fel încât întreaga familie să fie fericită, jungla trebuie îngrijită, regulile junglei respectate, iar fără educație civică și servirea aproapelui prin voluntariat nu se poate conviețui în armonie. Elemente importante sunt preocuparea pentru sănătatea fizică și mintală și simțul concretului și al acțiunii, pe care bătrânii lupi (responsabilii) încearcă să te transmită lupișorilor pe care îi au în grijă. Peste toate este Dumnezeu, Cel care a creat totul și cui nu trebuie să uităm să-i mulțumim de fiecare dată pentru tot ce avem și primim, pentru tot ce reușim să ducem la bun sfârșit.

În an jubiliar, Asociația Cercetașii Munților trage unele concluzii și privește spre viitor cu încredere: „Câteva mii de tineri, de diverse confesiuni, au fost cei care au participat, s-au format in Baia Mare si au format pe alții, prin această formă pedagogică de educație, în natură, în perioada 1991-2021”, ne spune părintele Angel.

„Anul cercetășesc 2021-2022 este jubiliar -30 de ani de existenta a grupului de cercetași băimăreni-inițiat spre funcționare în anul 1991-1992, prin bunăvoința unor laici și preoți dornici să facă ceva pentru generațiile de tineri proaspăt ieșite din comunism. În Baia Mare, grupul s-a deschis la dorința episcopului de atunci al Eparhiei greco-catolice de Maramureș, Lucian Mureșan, actualmente Arhiepiscop Major și Cardinal al Bisericii Române Unite, și a fost ulterior susținută și încurajată de episcopii succesori, PS Ioan Șișeștean și azi de P.S. Vasile Bizău”, sunt cuvintele părintelui Angel, unul dintre fondatorii grupului din Maramureș și actualmente spiritual local și național al cercetașilor.

Biroul eparhial de presă