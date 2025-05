Deputatul USR de Maramureș, Brian Cristian, a participat la ceremonia de decernare a Premiului Timișoara pentru Valori Europene, eveniment în cadrul căruia Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost onorată pentru contribuția sa la promovarea democrației, solidarității și libertății în Europa.

„Am avut privilegiul să o reîntâlnesc pe Roberta Metsola într-un moment cu adevărat special. Timișoara, orașul care a aprins scânteia schimbării în România în urmă cu 35 de ani, a celebrat valorile europene cu demnitate și eleganță”, a transmis deputatul.

Evenimentul a fost organizat sub patronajul primarului Dominic Fritz, căruia deputatul i-a mulțumit pentru transformarea acestui premiu într-un simbol viu al unei Românii europene, lucide și implicate.

„Nu a fost doar o ceremonie festivă, ci un gest cu greutate – o declarație fermă că România poate și trebuie să onoreze liderii care apără valorile democratice, nu doar prin discursuri, ci prin acțiuni curajoase și consecvente”, a adăugat Brian Cristian.

În discursul său, Roberta Metsola a reafirmat sprijinul constant pentru România, evocând importanța democrației, necesitatea combaterii dezinformării, a extremismului și a diviziunii. Premiul oferit de timișoreni vine și ca o recunoaștere a susținerii oferite României în parcursul său către aderarea la spațiul Schengen.

Juriul care a desemnat laureata a fost alcătuit din personalități marcante ale României, din țară și din diaspora:

-Iulia Motoc, judecătoare la Curtea Penală Internațională de la Haga

-Cristian Măcelaru, dirijor al Orchestrei Naționale a Franței

-Simona Miculescu, ambasadoare a României la UNESCO

-Anca Miruna Lăzărescu, regizoare

-Adriana Babeți, scriitoare și critic literar

„Sunt onorat că am reprezentat Baia Mare și Maramureșul la un eveniment de asemenea amploare. Astfel de inițiative ne inspiră și ne responsabilizează. Cred cu tărie că România are un viitor strălucit dacă rămâne fidelă valorilor europene și le transmite mai departe cu luciditate, calm și curaj”, a încheiat deputatul Brian Cristian.