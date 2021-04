Anca Dragu aruncă în aer coaliția de guvernare. Președintele Senatului a făcut o declarație care în mod cert nu va trece neobservată în interiorul Executivului. Referindu-se la cel mai bun guvern pe care l-a avut vreodată România, Anca Dragu a răspuns fără să stea pe gânduri: „Cel condus de Adrian Năstase”.

Așadar, în opinia preşedintelui Senatului, Executivul care a condus România spre aderarea în Uniunea Europeană a fost „cel mai performant”.

Într-o intervenție la Prima Tv, Anca Dragu a declarat că USR PLUS nu va părăsi guvernarea. „Noi suntem aici să construim. Noi vrem să aplicăm programul de guvernare în care credem foarte mult, la care am contribuit. Avem sute de membri USR PLUS care au contribuit la acest program şi credem că România are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani”, a spus președintele Senatului.

„De fapt, întotdeauna, personal, am insistat pentru evitarea fragmentărilor la guvernare, fie că vorbim de câte un minister sau de un guvern întreg. Pentru că politicile publice fragmentate nu duc la rezultate. Ştim bine că ministerele, în momentul în care se schimbă miniştrii, devin destul de greoaie şi reactive. Ai nevoie de această continuitate. Să ne amintim că cel mai performant guvern care ne-a adus şi ne-a deschis drumul către aderarea la Uniunea Europeană a fost Guvernul de la începutul anilor 2000, Guvernul condus de Năstase”, a declarat Anca Dragu.

Dându-și seama că afirmația sa ar putea fi interpretată, șefa Senatului a explicat că nu este vorba de un model politic, ci de continuitate în cazul Guvernului Năstase.

„Nu este vorba despre un model, spuneam de continuitate şi este foarte important să ai un program foarte bine structurat. Și noi avem acest program. Trebuie să ai şansa să îl implementezi, pentru că aceste schimbări, aceste rupturi de ritm, astea nu fac bine implementării politicilor economice şi sociale şi în cele din urmă ne trezim că avem foarte multe decalaje, dacă ne comparăm cu ţările europene, în toate domeniile: educaţie, sănătate, infrastructură. Asta este una dintre explicaţii. (…) Vrem să construim, vrem să avem şansa să punem acest program de guvernare în aplicare, dar nu oricum. (…) Noi vrem să ne aşezam la masa discuţiilor, asta cred că ar face orice om politic responsabil”, a arătat Anca Dragu.