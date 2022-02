Am abordat temă fierbinte, vorbind despre ce se petrece în spațiul european cu unul dintre vecinii noștri, Ucraina și modul în care se implică Rusia. Am prezentat mai multe materiale de presă, preluate chiar din ziare ucrainene sau presa internațională, dar pentru a înțelege mai bine situația din Ucraina, am vorbit cu Alexndru Greceniuc, un tânăr din Maramureș care a fost recent numit membru al consiliului de tineret din cadrul administrației prezidențiale kievene, cu ocazia unei ediții live a Știrilor Transilvănene. Emisiunea live a fost moderată de Andrei Nistor, fondatorul Știrilor Transilvaniei.

Pentru a putea înțelege cât mai clar situația din Ucraina, vom rezuma cronologic subiectele parcurse în ediția live:

Cum se vede de la Kiev ceea ce fac rușii acolo? Cum crezi tu că jocul acesta se duce? E o cacealma a lui Putin? Putem să ne gândim la un război adevărat?

Alex: Analizând situația care e prezentată în presa internațională și raportând la situația din Ucraina, lucrurile sunt un pic diferite. În Ucraina e mai puțină panică și mai puțină agitație decât ceea ce se prezintă în presa internațională. Trebuie să înțelegem că ucrainenii trăiesc cu această situație încă din 2014. Atât separatiștii cât și trupele ruse sunt prezente la graniță încă din 2014. Pentru populația ucraineană de rând, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Ei s-au acomodat cu ideea că în orice moment lucrurile ar putea degenera, ei sunt pregătiți de acest lucru în orice moment.

Este o situație complicată și complexă din toate punctele de vedere. A fost până la urmă un test a lui Putin pentru a vedea forța de reacție a europenilor. Situația a fost mult, mult mai tensionată la începutul lunii, iar acum lucrurile par să ia un făgaș normal datorită unui efort diplomatic consistent. Sigur că Putin vede această oportunitate de a întinde la maxim cererile pe care le acesta, este important să vedem cum se coagulează răspunsurile comunității europene și mai ales a NATO. Într-adevăr sunt multe discuții privind situația regiunii Crimeea, de exemplu: Ce s-ar întâmpla cu această regiune dacă Ucraina ar intra în NATO. Se nasc tot mai multe întrebări din ceea ce încearcă Putin să facă.

Presa internațională a prezentat că Rusia a detașat un număr mare de medici, infirmieri și chiar spitale de campanie la granița cu Ucraina? Ce părere ai? Nu se pregătește ceva mai important?

Alex: La prima vedere, semnele arată că se pregătește ceva. Pe de altă parte, Putin a anunțat că aceste exerciții cu unele trupe concentrate și în Belarus, unde s-au anunțat deja exerciții comune. Din informațiile serviciilor secrete din Ucraina, se pare că nu toate aceste corturi de campanie ar fi populate cu personal. Este de asemenea, o parte din tactică acestui război hibrid care vine cu propagandă care vine cu multe informații false pentru a genera această panică în Europa.

Am văzut că persoane din Ucraina se duc și se înrolează, fac cursuri de tragere…Ce șanse crezi că ar avea Ucraina într-o confruntare cu Armata Rusă?

Alex: Avem în Ucraina o armată pregătită cu peste 400,000 de soldați. De asemenea, săptămânile trecute a fost realizat un recensământ al specializărilor care pot fi dislocate în situație de război. Pot fi dislocate peste 2 milioane de persoane care și-au exprimat dorința de a se prezenta la centrele de recrutare și s-ar putea înrola.

Chiar astăzi, primarul Kievului, Vitali Klitschko promite că e gata să facă orice ca să apere Kiev-ul. Ce părere ai? Nu pare că se intensifică atmosfera din Kiev?

Alex: Eu o văd ca pe o pregătire și o motivare pe plan local. La nivelul fiecărei regiuni sunt pregătite centre de mobilitate. O astfel de intervenție vine în vedere solidarității ucrainienilor. Fiecare personalitate are datorita de a interveni.

Ce ar trebui să facă România pentru a sprijini Ucraina pentru a pregăti o rezistența în cazul unei invazii ruse?

Alex: Rugămintea mea pentru toți românii ar fi să verifice informațiile din cât mai multe surse. Să încerce să nu propage mesaje de tip fake news și să-și caute surse de informații corecte. La nivel diplomatic, liderii politici români ar trebui să se implice mult mai intens.

Dacă printr-o minute ai ajunge mâine să discuți cu Putin, ce i-ai spune?

În primul rând, i-aș cere să-și retragă trupele care sunt pe teritorii în țări în care nu sunt de acord cu asta. Iar pe de altă parte, Putin ar trebui să înțeleagă faptul că diferența între a ataca o țară și a-ți apăra țara, e un lucru foarte diferit și ar trebui să se gândească la consecințe și la pierderile omenești.

România poate să fie un sprijin consistent în cazul în care se începe un conflict armat?

Alex: Există deja o colaborare în domeniul cyber security. Și acest domeniu face parte din război. E o amenințare. Evident suntem la graniță cu Ucraina și suntem practic un vecin care poate stinge incendiu din vecinătate sau poate sta peste gard și să se uite cum arde casa vecinilor.

Când crezi că ar fi momentul cel mai așteptat în care Putin să acționeze?

Alex: Din punctul meu de vedere, dacă voia să acționeze, Putin o făcea deja fără să țină atâta lume în suspans. Dacă ne uităm la alte exemple, au fost niște intervenții surpriză. Nu erau pregătite, nu se aștepta absolut nimeni. Faptul că acum se lasă așteptat, mă duce cu gândul la faptul că un pas mai agresiv nu va avea loc. Mai departe sunt speculații.