De-asta suntem unde suntem, că nu vrem să schimbăm nimic.

1. Preotul. Mergeți oriunde în Europa, nu veți vedea preoți în școli. Locul religiei e în biserici. La școală se predau științe exacte, se face educație laică. Noi am păstrat mentalitatea de pe vremea lui Ion Creangă, când copiii citeau din ceaslov și popa îi bătea pe copii cu biciul.

Credința ar trebui să fie o opțiune personală, copiii ar trebui să fie educați să gândească liber.

2. Primarul. Își face campanie electorală în fața copiilor. Se laudă că a schimbat clanțe la uși și a pus geamuri noi. E jovial și zâmbește dacă vorbești de realizările lui. Se enervează imediat dacă îl întrebi cum a cheltuit banii de la Zilele orașului.

În loc să-i învățăm pe copii educație civică, să îi îndemnăm să își apere drepturile, să protesteze când li se face o nedreptate, le cultivăm supunerea și lingușirea. Ideea că primarul „a aprobat”, „a dat”, „a alocat fonduri pentru școală” este doar primul pas. Când vor fi mari, li se va părea normal că primarul e cel care le aproba un loc de muncă sau un contract din bani publici.

3. Directoarea. Plasată în acel post de catre partid. A avansat repede, probabil la organizația de tineret, după care partidul a intervenit ca să îi asigure postul de conducere.

Copiii văd cum sprijinul partidului e mai important decât pregătirea profesională. Observă că degeaba ești bun la învățătură, trebuie să ai o pilă, o relație unde trebuie, ca să ți se rezolve un post. Natural, următorul gând in mintea tinerilor devine „plec din țara, aici nu mă vrea nimeni”

4. Garcea. Limbajul corpului spune multe. Știe că are câteva kilograme în plus, stă la marginea mesei. Nu știe exact de ce e acolo.

Copiii merg pe Youtube și văd polițiști din alte țări in acțiune. Arestează infractori, îi urmăresc pe cei care încalcă legea, au alură sportivă și inspiră respect. În piața orașului, copiii văd că poți cumpăra țigări fără timbru în timp ce poliția privește în partea opusă.

Dragi profesori, iubiți părinti: dacă vom continua tot așa, peste încă 30 ani o să vă vina copiii in vizită, de acolo de unde vor fi plecați, și o să vă întrebe „de ce nu ați schimbat nimic în toți anii ăștia?”

Sursa: T9