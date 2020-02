Ca să nu-i prinsă Coronavirusul nepregătiți și o eventuală carantină fără cele necesare, borșenii au golit astăzi magazinele din oraș de marfă. Cumpărătorii s-au înghesuit și au cumpărat alimente neperisabile, ulei, făină, zahăr.

Deși în oraș au ajuns deja borșeni întorși din Italia, autoritățile spun că nu este niciun motiv de panică.

„Astăzi, în Borșa au circulat, atât în oraș cât și pe rețelele de socializare, știri dintre cele mai diverse, toate false!

S-a spus că ar fi deja persoane infectate cu Coronavirus în oraș, că ar fi venit un elicopter sp preia bolnavi infectați sau că ar fi ajuns la Borșa secretarul de stat Raed Arafat.

Din fericire, nimic din ce s-a speculat nu este adevărat. NU sunt persoane infectate sau cu simptome de Coronavirus în Borșa. Nu a venit nici un elicopter pentru a prelua vreo persoană infectată cu Coronavirus. Nu a fost la Borșa secretatul de stat Raed Arafat.

Astăzi, la ora 9.00 am condus ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență unde au participat alături de mine, viceprimarul și secretarul orașului, directorul Spitalului de Recuperare Borșa, comandantul Poliției Borșa, reprezentanții ai ISU-SMURD și ai Jandarmeriei. Am stabilit împreună pașii care trebuiesc urmați, locația unde putem amenaja spații pentru carantina persoanelor suspecte că ar fi infectate cu Coronavirus și liniile telefonice unde cetățenii pot suna pentru a cere informații.

Totodată, ținem legătura constant cu Prefectura Maramureș, Direcția de Sănătate Publică Maramureș și Poliția de Frontieră. Toți borșenii care se întorc în țară din Italia, din zonele infectate cu Coronavirus, AU OBLIGAȚIA să declare la vamă că vin din zonele de risc, să se supuna analizelor preliminare în punctele de frontieră. Dacă nu prezintă simptome, să se deplaseze spre casă și odată ajunși să anunțe autoritățile locale, să se autoizoleze în casă cel puțin 14 zile sub monitorizarea medicilor de familie și a specialiștilor de la DSP Maramureș.

Nu este cazul să inducem panică! Nu este cazul să dezinformăm! Nu este cazul să ne impacientăm!

Vă îndemn la calm, la colaborare și sprijin”, a spus Ion Sorin Timiș – primarul Orașului Borșa.