Miercuri, 3 Iulie, Cătălin Cherecheş primarul Muncipiului Baia Mare a fost dus de urgenţă la Spitalul Judeţean pentru investigaţii.

“Eram în biroul primarului când am văzut că domnul primar nu se simte bine şi acuza dureri în zona stomacului, a burţii. La insistenţele domnului Coste au plecat la Spital să vadă despre ce este vorba”, a declarat Marius Aoşan, director executiv Direcţia Utilităţi Publice.

Contactat telefonic, Dorin Coste a confirmat că l-a însoţit pe Cherecheş la spital şi chiar a asistat la consultaţia medicală la care acesta a fost supus.

“Ne aflam într-o şedinţă de lucru şi la un moment dat l-am observat că nu se simte bine. L-am întrebat ce se întâmplă şi mi-a spus că are dureri abdominale foarte mari apoi în privat mi-a spus despre ce este vorba şi am insistat să-l duc la spital. Am părăsit şedinţa şi am plecat spre unitatea medicală cu maşina primăriei. Ajunşi acolo a fost consultat în prezenţa mea de către medicul specialist, dr. Marius Brânduşe care a confirmat că este vorba despre o suferinţă acută. Nu pot să vă spun despre ce este vorba, fiind o chestiune privată. Ştiu doar că are nevoie urgentă de o intervenţie chirurgicală. După consult l-am dus acasă urmând să-şi pregătească cele necesare pentru o şedere în spital”, a spus Dorin Coste, directorul general al Directiei Generale de Actiune Civica din Primaria Baia Mare.

Şi conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare confirmă că primarul a ajuns la un medic chirurg care l-a consultat şi i-a recomandat să revină mâine dimineaţă pentru o nouă consultaţie, urmată cel mai probabil de o intervenţie chirurgicală fiind vorba despre o “afecţiune cronică acutizată”.

“A fost consultat la Spitalul Judeţean şi urmează ca în funcţie de evoluţie să revină. I s-a recomandat să revină în cursul dimineţii când va fi reexaminat de acelaşi medic. Este vorba despre o afecţiune cronică acutizată, dar totul este relativ în astfel de cazuri”, a spus Vasile Pop, managerul interimar al Spitalului de Urgenţă Dr. Constantin Opriş.

Extrem de afectată de veştile primite, mama primarului, dr. Viorica Cherecheş, deputat în Parlamentul României spune că a vorbit deja cu medicul curant al primarului.

“Sunt la Bucureşti, la Parlament şi mă întorc abia în această seară cu avionul pentru că nu am mai putut să schimb biletul să ajung mai repede. Am vorbit deja cu medicul care l-a consultat pe fiul meu şi l-am rugat să temporizeze pentru că îmi doresc să fiu lângă fiul meu, indiferent ce se întâmplă. Mi-am anulat deja toate angajamentele pentru acest final de săptămână ca să-mi dedic timpul fiului meu”, a spus dr. Viorica Cherecheş.

Medic cu 40 de ani de experienţă, dr. Viorica Cherecheş spune că în cazul unor afecţiuni cronice care se acutizează intervenţiile prompte sunt vitale şi pot face diferenţa între viaţă şi moarte.

“Este fiul meu şi îmi fac griji pentru că în cazul unor astfel de afecţiuni trebuie intervenit rapid, altfel poate fi prea târziu”, a mai spus Viorica Cherecheş.

Deocamdată nu se cunoaşte diagnosticul primit de Cătălin Cherecheş de la medici, se ştie doar că este vorba despre o afecţiune pe care acesta “o duce pe picioare” de aproximativ 8 ani.