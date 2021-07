Doar câteva mii de români se mai imunizează zilnic şi vindem sau donăm sute de mii de vacinuri. Cu toate acestea, România vrea să cumpere în total 120 de milioane de doze. Ne-ar ajunge în următorii şase ani pentru 16 milioane de oameni. Şeful Guvernului spune că sunt doar comandate, nu înseamnă că am dat deja şi banii.

Cu 120 de milioane de doze de vaccin comandate ne dăm seama că, la un calcul simplu, am avea 7,5 doze pentru fiecare persoană care poate fi vaccinată. Cum nu am atins încă pragul de cinci milioane de imunizări, daca ne raportăm la numărul doritorilor, înseamnă 24 de doze pentru fiecare. Întrebat de ce România plăteşte atâtea vaccinuri, premierul Florin Cîţu are o explicaţie.

Florin Cîţu, premierul României: Nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze. Ele nu sunt pentru un an, ci pentru mai mulți ani. De la început s-a știut că pandemia poate nu trece în primul an și poate e nevoie de doze pe următorii ani.

Coincidenţă sau nu, fostul ministru de Finanţe Alexandru Nazare a fost demis chiar după ce s-a opus achiziţiei unei asemenea cantităţi.

Alexandru Nazare, fost ministru de Finanţe: Am formulat observații și când spun că am formulat observaţii înseamnă că mi-am exprimat rezervele faţă de acest aspect în Guvern. Rezerve față de necesitate, faţă de modul de lucru și așa mai departe, sunt observații pe care le-am formulat la momentul respectiv, când au avut loc aceste discuții.

România a primit, până acum, 17 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19

Comisia Europeană a investit 2,7 miliarde de euro în companiile care au anunţat că vor găsi un vaccin care să ne ajute în lupta cu virusul SARS-CoV-2. Dacă toate ar fi primit avizul pentru produs, firmele ar fi livrat 4,4 miliarde de doze de ser până în 2023. Mai mult decât populaţia Uniunii Europene. România poate accesa 4,3% din dozele achiziţionate de Comisia Europeană.