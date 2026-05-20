La data de 19 mai a.c., polițiștii din Baia Sprie, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza orașului, au identificat un tânăr de 25 de ani, din comuna Culciu, județul Satu Mare.

Verificările efectuate de polițiști cu privire la cel în cauză au relevat faptul că este urmărit național, după ce a fost condamnat la pedeapsa închisorii pentru infracțiuni săvârșite la regimul rutier.

În baza mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Satu Mare, polițiștii l-au depus în Penitenciarul Baia Mare.