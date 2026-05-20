În după-amiaza zilei de marți, 19 mai a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși, în timp ce efectuau activități de control al traficului rutier, au oprit în localitatea Copalnic Mănăștur, pe D.N. 18B, un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 45 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus a o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

De asemenea, azi, 20 mai, în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au oprit pe strada Iapa, din municipiu, un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat, cetățean ucrainean, de 58 de ani,

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, procedând astfel la testarea acestuia cu aparatul etilotest. Rezultatul testării a indicat o concentrație de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În ambele cazuri, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.