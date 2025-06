Am mers de zeci de ori pe drumul DC19. L-am văzut vara, când îți taie respirația cu frumusețea lui, și iarna, când îți taie curajul cu starea în care se afla. Am tras semnal de alarmă, am făcut observații, și mereu ne-am întrebat: cât mai durează până când o arteră atât de importantă va primi atenția pe care o merită?

Ei bine, se întâmplă. Și e una dintre cele mai mari reușite recente pentru Maramureș.

Administrația locală din Botiza a semnat contractul de proiectare și execuție pentru lotul 2 al reabilitării Drumului Comunal DC19, segmentul care pornește din centrul comunei și urcă spre ieșirea spre Groșii Țibleșului. Valoarea lucrărilor: peste 9,4 milioane de lei. Întreaga investiție pentru modernizarea acestui drum depășește 20 de milioane de lei, finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Și nu e doar despre asfalt. E vorba despre legătura dintre Țara Lăpușului, Bistrița și Maramureșul istoric. Despre un drum care scurtează distanțele, dar apropie și comunitățile. Un drum care, odată reabilitat, va fi esențial pentru turismul din Botiza, Poienile Izei, Șieu, Groșii Țibleșului și întreaga zonă de munte, dar și pentru maramureșenii care caută o legătură rapidă, sigură și funcțională între sudul și nordul județului.

Am parcurs acest drum în toate anotimpurile. Și de fiecare dată l-am simțit ca pe o promisiune neterminată. Cu atât mai mult, vestea reabilitării lui – completă, cu poduri, podețe, taluzuri și garanție de 5 ani – vine ca o confirmare că se poate. Dacă există voință, finanțare și o administrație care își înțelege responsabilitatea.

Ambele loturi ale proiectului, atât cel de aproximativ 13 kilometri, cât și cel de 800 de metri, au fost atribuite aceleiași asocieri de firme din Baia Mare, Timișoara, Vișeu de Jos și Cluj-Napoca. Odată cu reabilitarea completă și achiziția unui utilaj de deszăpezire, autoritățile speră ca DC19 – închis în prezent iarna, între noiembrie și aprilie – să rămână deschis tot timpul anului.

Și, dacă va fi așa, atunci nu vorbim doar despre o lucrare de infrastructură, ci despre un pas real spre dezvoltarea durabilă a unei zone care are enorm de oferit, dar a fost prea des uitată.