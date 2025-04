David Popovici a reușit o nouă performanță: după ce a devenit campion național la proba de 200 m liber, a devenit primul om din istorie care a reușit să scoată sub 22 de secunde la proba de 50 m și sub 47 de secunde la cea de 100 m.

De asemenea, la proba de 200 m a scos sub un minut și 43 de secunde și a pus mâna pe un nou titlul de campion național la proba de 50 m, după ce anul trecut a câștigat proba de 400 m liber.

David Popovici, primul om din istorie care a reuşit asta. Pare incredibil că un înotător din România a spart bariera vitezei

David Popovici a devenit primul om din istorie care a reușit performanța de a scoate sub 22 de secunde la proba de 50 m liber, ceea ce îl face incredibil ca un înotător din România să spargă bariera vitezei. La proba de 100 a scos sub 47 de secunde, iar la cea de 200 m sub un minut și 43 de secunde. La 50 m a obținut un nou record național și un alt titlu de campion național, după cel la 400 m de anul trecut.

Înotătorul în vârstă de 20 de ani s-a declarat mândru de recordurile obținute la ediția din acest an a Campionatelor Naționale de Natație, desfășurate la Otopeni și că abia a așteptat să revină în competiții, la câteva luni după ce a participat la Jocurile Olimpice de la Paris de vara trecută, unde a cucerit o medalie de aur și una de bronz.

„Odată cu recordul naţional de la 50 m liber de 21 de secunde şi 83 de sutimi, am devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50 m, sub 47 de secunde la proba de 100 m şi sub 1 minut şi 43 de secunde la 200 m – De asta sunt tare mândru”, a scris Popovici pe pagina sa de Facebook.

„După 8 luni de la medaliile olimpice de la Paris, am revenit în competiţie. A fost nevoie de timp – pentru a respira, a mă bucura, pentru a înţelege ce am realizat şi mai ales, pentru a mă reconecta cu de ce-ul din spatele acestui drum.