Primăria Comunei Groși, în parteneriat cu parohiile din comună și Școala Gimnazială “Gheorghe Lupan” Groși, demarează și în acest an, în perioada 22 noiembrie – 18 decembrie campania „Dăruind vei dobândi”, pentru a ajuta persoanele dezavantajate din comună.

În cadrul campaniei se acceptă donarea de alimente neperisabile; dulciuri; jucării; sume de bani, care vor fi utilizate pentru achitarea facturilor restante, achiziția de medicamente sau alte cheltuieli justificate; medicamente; lemne pentru foc; electrocasnice.

Gestionarea și distribuirea pachetelor se va face de angajații primăriei.

„Haideți ca împreună să aducem un zâmbet în fiecare casă din comuna noastră, să ne mobilizăm cum am făcut-o an de an și să aducem lumina sfântului Crăciun în sufletele tuturor cetățenilor”, spun reprezentanţii primăriei.